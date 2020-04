Von Fischland bis Usedom: Das ist neu an den Stränden im Osten von MV

Vorpommern

Derzeit liegt der Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern auf Eis, selbst Einheimische haben über Ostern Strandverbot. Doch irgendwann wird die Corona-Krise vorüber sein, die Urlauber dürfen wieder ins Land. Die OZ hat geschaut, was an den Stränden im östlichen Teil des Landes zwischen Fischland und Usedom neu ist.

Dierhagen : Pferdeplakette nötig

Für das Reiten am Strand in Dierhagen wird eine Kennzeichnung der Pferde notwendig. Das haben die Dierhäger Gemeindevertreter beschlossen.

Anzeige

Die Plakette zur Kennzeichnung der Pferde wird ab der kommenden Reitsaison am Strand – Oktober bis April – in der Kurverwaltung des Ostseebades zu bekommen sein. Die Gebühr für die Kopfnummern ist noch nicht festgelegt. Im Gespräch waren 20 Euro. Nur über die Strandübergänge 11, 16 a und 23 dürfen die Reiter an den Strand wechseln.

Wustrow : Erweiterung des bewachten Strandes

In Wustrow ist eine Erweiterung des bewachten Badestrandes vorgesehen. Kurdirektor Dirk Pasche geht davon aus, dass die künftigen Gäste der einstigen Seefahrtschule den direkten Weg an den Strand wählen. Aufgrund der erwarteten hohen Besucherzahl will der Kurdirektor für Sicherheit sorgen und plant einen mobilen Rettungsturm – Kosten: rund 25 000 Euro.

In Wustrow soll der bewachte Badestrand erweitert werden. Quelle: Timo Richter

Thiessow auf Rügen : neue Promenade

Das kleinste Ostseebad der Insel Rügen bekommt bis Mai eine neue Strandpromenade. Seit Oktober letzten Jahres wird die Flaniermeile mit Meerblick in Thiessow (Gemeinde Mönchgut) auf einer Länge von rund 400 Metern ausgebaut – zwischen Strandcafé und Rettungsturm.

Der Belag der alten Promenade, die in den 1950er-Jahren entlang der Dünen angelegt wurde und aus Pflastersteinen und quadratischen Steinplatten bestand, wurde komplett entfernt. Die Wege und Flächen erhalten eine Betonpflasterung und eine neue Beleuchtung. Etliche Sitz-, Spiel- und Fitnessgeräte werden Passanten zum Verweilen einladen.

Die neue Promenade in Thiessow soll im Mai fertig sein. Quelle: Gerit Herold

In der Gemeinde Ostseebad Binz werden in Prora am Block II sowie in Mukran Strandabgänge erneuert. Zudem wird ein barrierefreier Strandzugang an der Jugendherberge in Prora gebaut. Die Binzer Seebrücke erhält eine neue Beleuchtung. Alle Arbeiten sollen im Mai abgeschlossen sein.

Koserow auf Usedom : Lift für die Strandtreppe

Vor einem Jahr wurde zum Osterfest die Koserower Strandtreppe fertiggestellt und eingeweiht. Der nun sturmflutsichere Ab- und Aufstieg macht es möglich, dass die Spaziergänger vom Strand hinauf zur Siemensstraße kommen und umgekehrt.

Was allerdings damals noch fehlte, war der passende Lift. „Der Lift hat sich ein wenig verzögert, da wir das Bauvorhaben zweimal ausschreiben mussten“, erklärt Bürgermeister René König. Eigentlich wollten die Koserower einer Art Kanzel oder auch Gondel, die Rollstuhlfahrer, Kinderwagen und Co. nach oben und unten befördern. „Es hat sich allerdings keine Firma gefunden, die den Auftrag haben wollte“, sagt er.

Nun wird es ein Lift, ähnlich wie ein Treppenlift in den eigenen vier Wänden, der Rollstuhlfahrer nach oben bringt. „Eine Fahrt dauert allerdings neun Minuten“, so König. Das Vorhaben kosten rund 120 000 Euro.

Die Strandtreppe in Koserow erhält einen Lift. Quelle: Hannes Ewert

Lubmin : mehr Küstenschutz

Urlauber in Lubmin müssen sich in diesem Sommer darauf einstellen, die eine oder andere Baumaschine am Strand zu sehen. Bei einer Länge von mehreren Kilometern Sandstrand sollten Touristen und Einheimische aber kein Problem haben, ein Plätzchen am Lubminer Strand zu finden.

Das Seebad, was sich vor allem bei Familien als Alternative zu den Inseln etabliert hat, wurde von den Sturmfluten der vergangenen Jahre schwer gebeutelt. In diesem Sommer sind umfangreiche Bauarbeiten zum Küstenschutz angesagt. Große Teile der Düne wurden abgetragen, jetzt wird eine neue Sturmflutschutzdüne aufgebaut.

In der Düne werden dabei sogenannte Geotextilsäcke verbaut, die den Ort schützen sollen. „Ich rechne damit, dass die Arbeiten an der Düne östlich der Seebrücke im Mai abgeschlossen sein werden“, so Lubmins Bürgermeister Axel Vogt ( CDU). „Danach wird bis August/September der westliche Teil bearbeitet. Der abgebaute Holzbohlenweg (Uferweg) auf der Düne wird vollständig wiederhergestellt.“

Im September oder Oktober soll dann die notwendige Sandaufspülung stattfinden. „Erst dann ist die Maßnahme abgeschlossen und kann ihre volle Wirkung als Hochwasserschutzanlage entfalten.“ Die Baukosten betragen 2,6 Millionen Euro, von denen 70 Prozent der Bund und 30 Prozent das Land tragen.

In Lubmin am Greifswalder Bodden wird etwas für den Küstenschutz getan. Quelle: Stefan Sauer

Stralsund : Erneuerung des altes Strandbads

Die Stadt am Sund hat Großes vor mit ihrem Strandbad, träumt sogar von einer Seebrücke. Im millionenschweren Projekt sind außerdem eine Terrasse mit Sitztreppe und eine Beachvolleyball-Halle im Gespräch. 8,4 Millionen Euro sollen in die Sanierung gesteckt werden.

Nachdem 2015 für 640 000 Euro als erstes der DLRG-Neubau übergeben wurde, soll nach langem Warten auf Fördermittel nun endlich der zweite Abschnitt angeschoben werden. Unter der Überschrift „Verlängerung der Sundpromenade“ folgen die Sanierung der Spundwand und der Neubau des Gehweges entlang der Uferkante sowie der Bau eines Terrassenplatzes mit Sitztreppe direkt am Wasser.

Drei Millionen kostet der Umbau, 2,5 Millionen Euro fließen als Förderung. Im nächsten Frühjahr soll das Gröbste fertig sein, so dass der Strand zur Badesaison 2021 genutzt werden kann. Erst danach rückt der Stegneubau in den Mittelpunkt. Da ohnehin eine neue Konstruktion geplant ist, könne man ja gleich eine schöne Brücke draus machen, so Oberbürgermeister Alexander Badrow kürzlich im OZ-Gespräch.

So soll der Weg einmal aussehen, der im Stralsunder Strandbad am Ufer entlangführen soll. Zu sehen sind auch die Sitzstufen. Quelle: Stadtverwaltung Stralsund

Stahlbrode: Hochufertreppen zum Naturstrand

Lange Zeit kamen Strandbesucher in Stahlbrode am Hochufer nicht an den wunderschönen Naturstrand des Strelasunds. Seit Mai vorigen Jahres ist das wieder möglich. Drei Hochufertreppen wurden neu gebaut.

2016 waren die Vorgänger nach Herbststürmen und Anfang 2017 mit Sturmtief Axel wegen Überflutung und Unterspülung des Hochufers außer Betrieb genommen worden. Der Strandzugang in diesem Abschnitt war nicht mehr möglich. Wanderwege am Strelasund waren gesperrt.

Gebaut wurden die neuen Treppen von der Gemeinde mit Unterstützung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE, 119 139 Euro) über das Wirtschaftsministerium und mit weiteren 15 136 Euro als Sonderbedarfszuweisung aus dem Schweriner Innenministerium. Die Gesamtkosten betrugen 207 187 Euro, also einer Eigenbeteiligung der Gemeinde Sundhagen von 73 000 Euro.

Der Vereinsvorsitzende Helmut Rabsch (v.l.), Anke Gehrt von der Baufirma, Nicolaus Fehmel vom Büro Umweltplan, Bürgermeister Helmut Krüger und Jens Küster aus dem Amt Miltzow auf einer der neuen Treppen am Stahlbroder Hochufer.

Lesen Sie auch:

Von Timo Richter, Gerit Herold, Hannes Ewert, Anne Ziebarth, Ines Sommer und Anja Krüger