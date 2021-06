Von Kap Arkona bis Müritz: Warum MV neu vermessen wird

Schwerin

Die nicht öffentlich sichtbaren Messpunkte liegen unter anderem am Kap Arkona, bei Schwerin, im Schlosspark Ludwigslust, in Barth (Vorpommern-Rügen), Heringsdorf und Pasewalk (Vorpommern-Greifswald) und bei Alt Schwerin (Mecklenburgische Seenplatte). Ziel der Vermessung, die alle zwölf Jahre bundesweit laufe, sei die Überprüfung, ob sich die Erdoberfläche gehoben oder gesenkt habe.Wie ein Sprecher des Amtes erklärte, hebt sich Skandinavien pro Jahr etwa einen Millimeter. Deshalb könne sich auch der Norden Mecklenburg-Vorpommerns etwas heben, die Veränderungen seien aber geringer als in Bergbauregionen.

Fachleute graben die Messpunkte frei und nehmen über eine Apparatur exakt 86 400 Datensätze pro Messpunkt auf. Dies entspreche der Zahl der Sekunden über 24 Stunden.Die Daten lieferten drei Satellitensysteme: Das amerikanische GPS, das russische Glonass und das europäische Galileo-System. Ergebnisse würden in ein bis zwei Jahren erwartet. Diese seien vor allem für Forscher und Anwender interessant, unter anderem für Hochwasserschutz, autonomes Fahren und die geodynamischen Veränderungen an Küsten.

Von dpa