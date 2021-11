Insgesamt drei Flugzeuge mit etwa 750 Besatzungsmitgliedern der Aida-Flotte kommen am Mittwoch auf dem Flughafen Rostock-Laage an. Sie kommen aus Indonesien oder den Philippinen und sollen auf den ersten Kreuzfahrten in der Corona-Pandemie an Bord sein. Quelle: Flughafen Rostock-Laage