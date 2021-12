Von MV nach Finnland: Diese Familie wanderte ihrer Rentiere zuliebe aus

Kuusamo/Finnland

Wer Santas Gehilfen, die Rentiere in Mecklenburg-Vorpommern sucht, wird nicht mehr fündig. Andreas und Cornelia Hoffmann, die an der Seenplatte Rentiere gezüchtet haben, sind wegen ihrer Leidenschaft für die und der Liebe zu Skandinavien nach Finnland ausgewandert. Im finnischen Kuusamo leben sie mit Rentieren in einem schneebedeckten Winterwunderland.

Im Gegensatz zu mecklenburgischen Verhältnissen ist der Winter in Finnland bereits voll im Gange. Kein Niesel-Piesel-Wetter bei milden Temperaturen und Schnupfennasen-Garantie, sondern trockene Kälte, die sich gut aushalten ließe. Cornelia Hoffmann schwärmt von den finnischen Widrigkeiten, an die sie sich in den letzten Jahren seit ihrer Auswanderung gewöhnt hat.

„Der Winter hier ist märchenhaft schön“

„Es ist wunderschön und klirrend kalt, 32 Grad Minus ist keine Seltenheit. Gerade haben wir minus 12 Grad“, erzählt die Rentier-Liebhaberin. „Der Winter ist hier märchenhaft schön, vor allem um die Weihnachtszeit, wenn im Inneren die Lichter brennen und draußen dicke Schneeflocken auf die Erde tanzen. Die Bäume sind dick verschneit und man hat den Eindruck, als blicke gleich Väterchen Frost hinterm Baumstamm hervor.“

Finnland im Schnee Quelle: Hoffmann

Die Auswanderung gewagt und nicht bereut

Der Grund für ihre Auswanderung liegt auf der Hand, wie Hoffmann sagt: „Rentiere gehören nicht in mitteleuropäische Gefilde. Als sich uns die Gelegenheit geboten hat, nach Finnland zu gehen, haben wir zugegriffen.“ Schon vorher war die Familie oft in Finnland zum Jagen, hat sich in das Land verliebt und in die Rentiere. 12 Stück hatten sie zu ihrer Zeit in Mecklenburg-Vorpommern.

Im Sommer leben die Rentiere im Wald

Jetzt leben sie in Finnland im Einklang mit den Rentieren, die den Sommer im Wald verbringen und im Winter in das heimische Gehege zurück kommen, weil es Zufütterung gibt. „Wir wollen nächstes Jahr kürzer treten“, sagt die 61-Jährige, die ihre Auswanderung bisher kein Stück bereut hat, auch wenn es mit dem Finnisch sprechen noch hapert.

„Wir verständigen uns mit Händen und Füßen und ein bisschen Englisch.“ Vor der Auswanderung in ein anderes Land hatte Ehepaar Hoffmann keine Angst. „Wir haben gesagt: Nicht darüber nachdenken über ein mögliches Wenn und Aber, sonst macht man es nicht.“

Mit dem Rentierschlitten durch die finnische Schneelandschaft

Die Rentiere sind zwar die einzige domestizierte Hirschart, trotzdem in der Regel scheu, aber „man kann sie ausbilden, das macht mein Mann. Dann können die Rentiere auch vor den Schlitten gespannt oder gestreichelt werden.“ Für Besucher ist es ein besonderes Erlebnis, im Schlitten mit den eingespannten Tieren durch den dick verschneiten Wald zu fahren. Der weihnachtliche Gedanke, an Rudolph, das rotnasige Rentier fährt immer mit, auch wenn die Rentiere hier nur schneeweiße Nasen tragen.

Werden die Rentiere ausgebildet, sind sie auch leinenführig. Quelle: privat

Mitten im Wald ist es verschneit und bitter kalt

Doch seit zwei Jahren ist auch in Lappland der Tourismus fast zum Erliegen gekommen. „Wir wohnen hier mitten im Wald, das ist ohnehin fast wie Quarantäne.“ Allerdings eine selbst gewählte, die dem Ehepaar sehr gelegen kommt, denn sie schätzen die Abgeschiedenheit und Ruhe. Wer trotzdem vorbeikommt, findet hier auch Souvenirs wie Geweihe, Schinken und Knacker aus Rentierfleisch.

Winterwunderland mit Sauna – das können die Finnen

Cornelia Hoffmann weiß auch, was die Finnen schon immer richtig machen: „Man braucht hier unbedingt eine Sauna.“ Vor allem dann, wenn der letzte Schnee wie im letzten Jahr erst im Juni weggeschmolzen ist. „Wir leben hier 30 Kilometer von der russischen Grenze entfernt, zur Zeit ist es am Tag gerade mal drei Stunden hell.“ Aber die Hoffmanns finden sich auch damit zurecht und genießen die idyllischen Stunden im Winterwunderland Finnland.

Von Anja von Semenow