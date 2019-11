Rostock/Wismar

Am Freitag steht auf den MV Werften der nächste Meilenstein beim Bau des bisher größten Kreuzfahrt-Schiffes an: Das Mittel-Segment der „Global Dream“ geht dann von Rostock aus auf Reisen nach Wismar. Dort wird der Riese zusammengebaut.

Der Transport des 216 Meter langen Schiffsteils von Rostock nach Wismar wird ungefähr einen Tag dauern. Das Schiff legt eine Strecke von fast 80 Kilometern zurück – mit einer Geschwindigkeit von zwei Knoten.

Geplanter Ablauf des Transportes

Wie die MV Werften am Dienstag mitteilten, soll der vordere Bereich des 57 Meter hohen Segmentes am Freitag voraussichtlich um 10 Uhr mit Hilfe von drei Schleppern ausgedockt werden. Gegen 14 Uhr soll das Bauteil bis zur Hälfte ausgedockt sein mit dann fünf Schleppern. Durch sechs Schlepper wird das Schiffsteil planmäßig um 15 Uhr ausgedockt sein. Dann muss es vor dem Dock gedreht und für den Transport vorbereitet werden.

Eindocken in Wismar der Global Dreams Quelle: MV Werften

Am Samstag gegen 15 Uhr soll das Schiff in Wismar eintreffen und unter Einsatz von sechs Schleppern in die dortige Dockhalle einschwimmen. Der genaue Zeitplan ist abhängig von Wind und Wetter und kann sich entsprechend verschieben.

Eines der größten Schiffe mit den meisten Passagierzahlen

Die „Global Dream“ wird das größte jemals in Deutschland gebaute Schiff sein. Mit einer Länge von 342 Metern und 46 Metern in der Breite gehört es zu den größten Kreuzfahrtschiffen der Welt. Hinsichtlich der Passagierkapazität liegt es auf dem ersten Platz. Auf dem Schiff haben 9500 Passagiere und 2200 Crewmitglieder Platz.

So können Sie live dabei sein

Die OSTSEE-ZEITUNG berichtet am Freitag in einem Liveticker mit Text, Bildern und Videos von dem technisch anspruchsvollen Transport zwischen Rostock und Wismar.

Von OZ