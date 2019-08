Rostock

Nicht nur auf dem Wasser, sondern auch an Land bereitet die Hanse Sail ihren Besuchern eine unvergessliche Zeit. Vom 8. bis 11. August bieten viele Erlebnisbereiche im Rostocker Stadthafen und in Warnemünde den Gästen an rund 500 Marktständen Spaß und Unterhaltung.

Am Kabutzenhof lädt „Circus Fantasia“ zum Mitmachen ein. Ninja-Parcours und Surfsimulator bietet die OSPA-Erlebniswelt an. Kopfhörer aufsetzten, Lieblingssong an und losgetanzt: Bei den Silent-Sound-Partys am Freitag und Samstag können alle Besucher ab 19 Uhr zu ihrem eigenen Musikgeschmack feiern.

Im Fair-Trade-Bereich wird nicht nur über fairen Handel und Nachhaltigkeit informiert, sondern auch leckerer Kaffee probiert. Hier spielt ein abwechslungsreiches Musikprogramm, das von kubanischer Musik über Country bis Folk reicht. Ein besonderes Highlight ist der Besuch der dreifachen Weltmeisterin im Bodypainting Claudia Kraemer am Sonntag von 11 bis 15 Uhr.

In die Vergangenheit können die Besucher gleich an zwei Orten reisen: Im Piratendorf gegenüber der Haedge-Halbinsel kann man sich unter anderem im Armbrustschießen erproben. In die Zeit der alten Seefahrer tauchen Besucher auf dem Markt „Leben in der Hansezeit“ an der Silohalbinsel mit Akrobatik, Märchenspielen und Feuershows ein.

Spezialitätenmärkte laden auf dem gesamten Sail-Gelände zum Verweilen und Schlemmen ein. Leckere Brandenburger Spezialitäten bietet der Brandenburg-Markt vor dem Braugasthaus „Alter Fritz“ an. Gerichte aus dem Nachbarland Deutschlands gibt es in der Nähe des Holzkrans im Polnischen Dorf.

Kreuzfahrtgewinnspiel

Am Montag wird das Lösungswort ab 16 Uhr im Live-Countdown auf www.ostsee-zeitung.de/hansesail2019live zu finden sein. Wer bis zum 9. August alle 15 Wörter sammelt und anschließend an online@ostsee-zeitung.de schickt, hat die Chance, eine siebentägige Kreuzfahrt mit A-Rosa zu gewinnen.

