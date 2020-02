Von der Müllsortierung gelernt: Unternehmen aus Pepelow will Medizintechnik aufmischen

Pepelow

Was haben Müllentsorgung und Medizinische Diagnostik gemeinsam? Bisher noch nicht allzu viel, aber ein Unternehmen aus MV will das ändern. Denn die hyperspektrale Bildgebung, die etwa die Müllsortierung vereinfacht, soll nun auch in der medizinischen Diagnostik eingesetzt werden – und zwar dort, wo Ärzte an natürliche Grenzen stoßen. Im Rahmen einer Innovationstour hat MV’s Wirtschaftsminister Harry Glawe am Donnerstag drei junge Unternehmen besucht, auf die man große Hoffnungen setzt – so auch Diaspective Visions.

Im kleinen Ort Pepelow ( Landkreis Rostock) leben knapp 500 Menschen. „Um hier Internet zu bekommen, muss man suchen“, sagt Philip Wahl und lacht. Der 30-Jährige ist Produktmanager bei Diaspective Vision, einem jungen Unternehmen, das aus dem kleinen Ort die Welt der medizinischen Diagnostik revolutionieren möchte.

Ein Werkzeug ergänzt Erfahrungen

„Der Standardsatz vieler Mediziner ist: Das sehe ich auch ohne Hilfe“, sagt Wahl. Tatsächlich aber passieren in der medizinischen Diagnostik immer wieder Fehler – so etwa bei Transplantationen oder Operationen an menschlichen Organen. „Wenn einem Patienten ein Stück vom Darm entnommen wird, verschätzt sich der Chirurg bei der Vernähung der Enden statistisch um 1,5 Zentimeter“, sagt Wahl. Das bedeutet, er klemmt den Darm an einem nicht gut durchbluteten Ende ab. Bei der Vernähung könne es so zu Komplikationen kommen. „Der Darm könnte anfangen zu lecken.“

Ein Werkzeug, welches die Erfahrung von Chirurgen ergänzen könnte, ist die Technologie des Pepelower Unternehmens. Mit einem hyperspektralen Kamerasystem lassen sich wichtige Gewebeparameter untersuchen, ohne einen direkten operativen Eingriff durchführen zu müssen. Beim Beispiel des Darms könnte ein Mediziner also alleine durch das Kamerasystem die gut durchbluteten Bereiche besser lokalisieren und dadurch Komplikationen im Nachgang der Operation vermeiden.

Von Müllsortierung zur Gewebeanalyse

Darüber hinaus bietet das Kamerasystem der Firma die Möglichkeit, die Zustände von chronischen Wunden und den Heilungsverlauf besser beurteilen zu können und somit die Wunddokumentation um wichtige Erkenntnisse zu ergänzen. „Derzeit sind etwa 106 Kameras weltweit im Einsatz – in Deutschland, Südkorea oder auch Afrika.“ Die Rückmeldungen der Mediziner machen Hoffnung. „Frau Professor Gockel vom Leipziger Universitätsklinikum benutzt alleine acht der Kameras in ihrer Arbeit – auch bei Transplantationen im Darmbereich.“

Die Tivita-Kamera ist noch ziemlich groß. Mit ihr lässt sich der Wundheilungsprozess jedoch schon gut beurteilen. Künftig soll die Kameratechnologie auch in der Endoskopie eingesetzt werden. Quelle: Maxwell Honzik

Die Idee zu den Produkten des Unternehmens sei dem Geschäftsführer Dr. Axel Kulcke bei seiner früheren Arbeit in der Müllentsorgung gekommen. „Auch hier wird die hyperspektrale Bildgebung genutzt, um die chemischen Elemente des Mülls zu erkennen und daraufhin zu sortieren“, sagt Wahl. So sei Kulcke darauf gekommen, das System in Verbindung mit Gewebeanalysen zu verwenden.

Unterstützung von einem Weltmarktführer

Das Unternehmen hat derzeit 29 Mitarbeiter am Pepelower Standort – darunter Ingenieure, Informatiker, Physiker, Medizintechniker und Biologen. Dabei soll es aber nicht bleiben: „In fünf Jahren wollen wir 80 Mitarbeiter haben“, sagt Wahl. Noch monetarisiert sich das Unternehmen zwar noch nicht von selbst, aber das Potenzial wird auch schon von den großen Vertretern der Medizintechnik erkannt. So beteiligt sich einer der Weltmarktführer für Endoskopie, die Karl Storz SE & Co. KG aus dem baden-württembergischen Tuttlingen, seit letztem Jahr an der Pepelower Innovationsschmiede.

„Sie haben uns 800 000 Euro für neues Personal gegeben. Durch die Finanzierung wollen wir schneller auf den Markt kommen“, sagt Wahl. Deshalb konzentriere man sich künftig auch auf minimalinvasive Instrumente, die bereits im Obergeschoss des Unternehmens in der Entwicklung stecken. „Wir wollen künftig noch enger mit dem Tuttlinger Unternehmen zusammenarbeiten“, sagt Wahl.

In den Entwicklungsräumen des Unternehmens ist es dunkel, damit man mit der sich in der Entwicklung befindlichen endoskopischen Kameratechnik die Ergebnisse besser beurteilen kann. Quelle: Moritz Naumann

Expansion in MV

Außerdem will man expandieren: „Wir suchen derzeit nach weiteren Niederlassungen.“ So sei ein Standort in Satow ( Landkreis Rostock) im Gespräch. „Dort ist die Nähe zur Autobahn ein großer Vorteil.“ Warum man sich überhaupt in Pepelow niedergelassen habe? „Weil der Chef hier wohnt und nicht immer so weit fahren wollte“, sagt Wahl, der seinen im Urlaub weilenden Geschäftsführer beim Termin mit dem Wirtschaftsminister vertritt.

Auch die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern (MBMV) unterstützt das Unternehmen mit 500 000 Euro. „Wir wollen uns zukünftig in biomedizinischen und pharmakologischen Wirtschaftszweigen breiter aufstellen“, sagt MV’s Wirtschaftsminister Harry Glawe bei dem Besuch in Pepelow. Er zeigt sich von den Innovationen begeistert und lud das Unternehmen direkt zur nächsten Branchenkonferenz und zur „Arab Health“ ein – einer internationalen Fachmesse für Medizintechnik und Krankenhausausstattung in Dubai. „Mit so etwas können wir MV weltweit repräsentieren“, sagte Glawe.

Auf Innovationstour mit dem Wirtschaftsminister Wirtschaftsminister Harry Glawe hat neben Diaspectiv Vision zwei weitere Unternehmen besucht. Die Varicula Biotec GmbH, die sich in Wismar befindet, engagiert sich für die Entwicklung und Herstellung von Therapeutika für das Immunsystem. Die sogenannte „BK-RiV“-Therapeutika wird als Unterstützung zur konventionellen medikamentösen, chirurgischen und Strahlentherapie eingesetzt. Die Sken-Data GmbH in Rostock hat ein System zur voll automatisierten Ermittlung von Immobilienwerten entwickelt. Damit kann sie automatisch durch die Verwendung von Katasteramtsdaten und Luftbildern Gebäude bewerten. Diese Ergebnisse werden dann genutzt, um Wiederherstellungs- und Versicherungswerte von Gebäuden zu bestimmen.

Von Moritz Naumann