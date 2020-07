Von wegen Urlauberansturm in Corona-Zeiten: Viele Zimmer in MV sind noch frei

Rostock

MV ist derzeit oft in den Schlagzeilen: Weil die Deutschen nicht ins Ausland reisen können oder wollen, kommen alle an die Ostsee. Doch ist das wirklich so? Für den Präsidenten des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga MV, Lars Schwarz, stellt sich die Lage ganz anders dar: „Viele Kollegen berichten mir, dass die Buchungszahlen unter denen des Vorjahres liegen. Das Bild, dass MV voll ist, stimmt nicht.“ Auch der Geschäftsführer des Landestourismusverbands, Tobias Woitendorf, meint: „ Urlauberansturm oder -flut sind die falschen Vokabeln.“ Konkrete Zahlen liegen allerdings noch nicht vor.

Laut Schwarz gibt es vor allem in den Städten und im Binnenland noch viele freie Zimmer. „Einerseits ist der Bustourismus fast komplett zusammengebrochen. Zuerst waren Busreisen nicht erlaubt und jetzt, wo sie wieder stattfinden können, haben viele potenzielle Passagiere weiterhin gesundheitliche Bedenken.“ In Hotels, die besonders auf solche Gruppen angewiesen seien, könne dies nicht durch Individualtouristen aufgefangen werden, so der Dehoga-Präsident.

Stornierungen bis in den September

Dazu zählt etwa das Hotel „Alter Speicher“ in Wismar. „Busreisen machen sonst 30 Prozent unseres Geschäfts aus, aber wir haben Stornierungen bis in den September“, sagt Chefin Svenja Preuß. Auch die ausländischen Gäste, die in anderen Jahren weitere 20 Prozent stellen, fehlten weiterhin. „Wir Stadthoteliers sind die Verlierer“, sagt Preuß – zumal es staatliche Corona-Hilfen erst ab 40 Prozent Minus gebe.

Ein weiterer Faktor für das Ausbleiben der Urlauber ist laut Schwarz das wegen Corona immer noch stark ausgedünnte Kulturangebot. „Wenn große Veranstaltungen, wie die Schweriner Schlossfestspiele oder die Störtebeker Festspiele auf Rügen, ausfallen, brechen auch die damit verbundenen Übernachtungen weg“, so Schwarz. Zu allem Übel spiele seit einigen Tagen das Wetter nicht mehr mit. „Das hat zusätzlich noch Kurzentschlossene abgeschreckt.“

Darunter leidet etwa der „Niederländische Hof“ in Schwerin. „Die erhofften guten Buchungszahlen sind leider ausgeblieben“, sagt Geschäftsführerin Nicole Hermel. Vor allem wegen des Ausfalls der Schlossfestspiele blieben viele Stammgäste weg. „Wir liegen derzeit um etwa 30 Prozent unter der sonst üblichen Auslastung, unter der Woche sogar um 40 Prozent.“

Deutsche machen 2020 weniger Urlaub

Dass Spontanreisende in diesem Jahr nicht so zahlreich nach MV kommen, liege aber auch daran, dass man ohne Reservierung gar nicht erst anreisen darf, erklärt Verbandschef Woitendorf. Ein gut organisierter Vertrieb der Ferienbetten sei daher in dieser Saison besonders wichtig. „Wer von Kundschaft abhängig ist, die am Gartenzaun vorbeifährt und das Schild ‚Zimmer frei‘ sieht, kann lange warten.“

Laut Woitendorf gibt es in diesem Jahr wegen Corona zwar durchaus neue Gäste in MV. Andere blieben aber wegen der Pandemie auch weg. „Viele können sich derzeit einen Urlaub einfach finanziell nicht leisten oder wollen nicht unter den Corona-Beschränkungen Urlaub machen.“ Die Statistik zeige, dass Deutsche 2020 insgesamt weniger Urlaub machen.

Viele versuchen gar nicht zu buchen

Es liege aber nicht nur an der Nachfrage: „Die Kapazitäten erreichen derzeit erst wieder 80 bis 85 Prozent, weil viele Hotels wegen der Corona-Auflagen nicht alle Betten belegen können oder gar nicht geöffnet haben“, erklärt Woitendorf.

Und schließlich spielt laut Schwarz auch die mediale Berichterstattung eine Rolle: „In der öffentlichen Wahrnehmung haben wir viel mehr Urlauber als in den Vorjahren und alles ist voll. Das führt dazu, dass viele gar nicht erst versuchen, ein Hotelzimmer in MV zu finden. Dabei ist die Situation ganz anders.“

Von Axel Büssem