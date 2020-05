Seit 28. April in Kraft - Von „zu hart“ bis „nicht hart genug“: So finden Autofahrer in MV den neuen Bußgeldkatalog

Das wird teuer: Seit dem 28. April gilt der neue Bußgeldkatalog. Die Strafen für Verkehrssünder sind deutlich höher als vorher. Die OSTSEE-ZEITUNG hat sich bei Autofahrern in MV umgehört, was sie zu den neuen Regelungen sagen.