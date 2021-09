Stralsund

Auf diese Stralsunder Erfindung können die Hansestädter noch heute stolz sein: Vor 150 Jahren hat der Kaufmann Johann Wiechmann dafür gesorgt, dass speziell eingelegter Hering den Namen des ehemaligen Reichskanzlers Otto von Bismarck tragen darf. Mittlerweile ist die Spezialität ein Stralsunder Kulturgut.

Dass Bismarck so begeistert war von dem Fisch, hatte der Stralsunder Unternehmer seiner Frau Karoline zu verdanken. Sie war es, die den Hering nach einem bis heute geheimen Rezept einlegte.

Alles begann auf einem Hinterhof

Der Stralsunder Bismarck-Hering wird gern im Brötchen serviert. Quelle: OZ

Damals passierte das auf dem Hinterhof am Neuen Markt 6. Später führten die Söhne die Firma als Fischkonservenfabrik weiter. Dass der Bismarck-Hering aber auch in diesen Tagen noch in aller Munde ist, dafür sorgte unter anderem Henry Rasmus – mit der Wiedergeburt des Bismarck-Hering im Jahr 2001. „Bismarck-Hering gab und gibt es überall. Aber wir hatten Kontakt zur Urenkelin der Kaufmannsfamilie – und schon bald das Original-Rezept“, sagt der 65-Jährige der OZ. Er hat den Bismarck-Hering wieder nach Hause geholt. Darüber freute sich zum Straßenfest am Freitag auch Dietrich-Wilhelm Gröschel. Der 88-jährige Urenkel des Kaufmanns Johann Wiechmann war mit seiner Frau Christine extra aus Bremerhaven angereist, um die Feier nicht zu verpassen.

Stralsunder Kulturgut nach Hause geholt

20 Jahre hat Rasmus, 2018 im „Stern“ als deutscher Heringspapst geadelt, die Tradition des Herings fortgesetzt. Aus ganz Deutschland, aber auch aus der Schweiz, Österreich, Frankreich und den USA meldeten sich die Kunden mit ihren Wünschen. Sogar die Business-Class-Küche der Lufthansa hat er mit 290 000 Portionen Hering beliefert.

Samstag Straßenfest Das 150. Jubiläum wird Samstag weiter gefeiert. Um 10 Uhr startet das bunte Treiben in der Heilgeiststraße. 11 Uhr tritt das Figurentheater Schnuppe auf, 13 Uhr sorgt Bob Beemann für Stimmung. 15.30 Uhr heißt es aufpassen: Dann marschiert Schill mit seinen Truppen durch die Stadt.

Legendär auch der Moment 2006, als Henry Rasmus gemeinsam mit Kanzlerin Merkel dem US-Präsidenten George Bush auf dem Alten Markt in Stralsund ein Fässchen mit der leckeren Spezialität überreichte.

Bismarck-Erbin zu Gast

Zum Jubiläum zeigt Produktionsleiter Rolf Kappes (38) auch ein neues Angebot: Im Brötchen gibt es den kalt geräucherten Lachs mit Kresse-Majo. Quelle: CHRISTIAN RÖDEL

Daran erinnerte auch Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) in seiner Gratulationsrede. „Zu DDR-Zeiten durfte das natürlich nicht Bismarck heißen, sondern Delikatess-Hering.“ Zustimmendes Nicken beim zahlreich erschienenen Publikum. Unter den Gästen auch eine Nichte von Kanzler Bismarck – Maren von Bismarck. Sie hat bei Stendal ein Schloss und kredenzt den Gästen dort zum Champagner gerne die Stralsunder Fischspezialität. Die nächste Bestellung sei schon in Arbeit, sagt sie uns, bevor auch sie ans Mikrofon tritt, um ganz offiziell zum 150. Heringsjubiläum zu gratulieren.

Ende 2020 setzte sich Henry Rasmus, der zum Fest natürlich auch dabei war, zur Ruhe, natürlich nicht, ohne einen Nachfolger gefunden zu haben. Mathias Schilling, einst bekannt geworden durch den Hiddenseer Kutterfisch, führt das Ganze nun fort, übernahm die drei Mitarbeiter, baute den Laden in der Heilgeiststraße um.

„Wir sind so froh, dass wir über dem Fischladen unsere Manufaktur einrichten konnten, wir produzieren hier auch für unsere anderen Standorte“, sagt Mathias Schilling. Das Team um Produktions-Chef Rolf Kappes (38) ist mittlerweile auf sieben Mitarbeiter angewachsen. So konnte auch das Angebot erweitert werden. Neu ist zum Beispiel der kalt geräucherte Lachs mit Kresse-Mayonnaise, aber auch die Fischbouletten erfreuen sich bei Urlaubern und Küstenbewohnern großer Beliebtheit.

Dieses Bild ging um die Welt: Fischhändler Henry Rasmus (r.) überreicht am 13. Juli 2006 auf dem Marktplatz von Stralsund US-Präsident George W. Bush im Beisein von Bundeskanzlerin Angela Merkel ein Fass mit Bismarck-Heringen. Quelle: Jens Büttner

Original-Rezept bleibt auch nach 150 Jahren geheim Der Stralsunder Kaufmann und Braumeister Johann Wiechmann (1824-1884) kaufte das Haus Neuer Markt 6 (heute Subway) und eröffnete am 1. Mai 1853 dort eine Materialwarenhandlung mit Schankgenehmigung. Doch auch schon Fisch spielte eine Rolle. So ist der Neue Markt 6 quasi die Wiege des Bismarck-Herings. Denn unter einem Schuppendach auf dem Hinterhof hatte Ehe- und Hausfrau Karoline Heringe, Aale, Hornfische, Flundern und Lachse ausgenommen. Der frische, entgrätete Ostseehering wurde in einem sauren Aufguss eingelegt und in Holzfässchen verkauft. Das Rezept ist noch heute geheim. Frau Wiechmann hat also die später berühmt gewordene Spezialität hergestellt... Die spätere Fisch-Konservenfabrik von Wiechmann entstand noch am Neuen Markt, zog später in die Fährstraße 21 und wurde zerstört beim Bombenangriff 1944. Weil Johann Wiechmann ein großer Verehrer des Reichskanzlers Otto von Bismarck war, schickte er diesem zum Geburtstag ein Holzfässchen mit diesen Heringen. Auch zur Reichsgründung im Jahr 1871 ging ein solches Fass an den Kanzler, diesmal aber mit einem Anschreiben versehen. Darin bat der Absender „untertänigst“ darum, den zubereiteten Ostseehering künftig als Bismarck-Hering handeln zu dürfen. Otto von Bismarck, kein Kostverächter, willigte ein, und so kam der Bismarck-Hering nach Stralsund. Das entsprechende Dokument verbrannte beim Bombenangriff auf Stralsund im Oktober 1944, wie Lisa Böse, Urenkelin von Johann Wiechmann, später mitteilte. Aber die Familie von Bismarck erneuerte die Namensgebung in der Neuzeit. Fischhändler Henry Rasmus aus Stralsund war es schließlich, der sich um Rezept und Urheberrechte kümmerte, die Marke rettete und damit ein echtes Stralsunder Produkt 20 Jahre mitprägte. Inzwischen hat er das Geheimrezept an seinen Nachfolger Mathias Schilling übergeben (die OZ berichtete). Beim G7-Gipfel 2007 in Heiligendamm, aber auch 2006 beim Besuch des amerikanischen Präsidenten George Bush gab es den legendären Bismarck-Hering als Geschenk per Fässchen.

Von Ines Sommer