Einsatzkräfte der Feuerwehr sichten den Schaden in der ausgebrannten vierten Etage des Frankfurter "Kaufhof". In der Nacht war in zwei Kaufhäusern der Stadt Feuer ausgebrochen. Sprengpatronen am Tatort sowie ein Bekenneranruf in der Frankfurter Redaktion der Deutschen Presse-Agentur dpa legten den Verdacht politisch motivierter Anschläge nahe. Unter den Tätern sind, wie sich herausstellt, die späteren RAF-Mitglieder Andreas Baader und Gudrun Ensslin. Quelle: Roland Witschel/dpa