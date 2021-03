Vor Corona-Gipfel: Wohl kein Tourismus über Ostern in MV möglich

Rostock

Diese Pläne treffen das Tourismusland MV hart: Wie vor dem um 14 Uhr startenden Corona-Gipfel in Berlin durchsickert, werden Bundesregierung und Ministerpräsidenten am heutigen Mittwoch keine konkrete Neustart-Perspektive für den Reiseverkehr in Deutschland beschließen, womit das ersehnte Ostergeschäft für die Branche höchstwahrscheinlich ausfällt.

In dem vorbereiteten Papier zur Sitzung, das der OZ vorliegt (weitere Inhalte hier ), heißt es dass „über weitere Öffnungsschritte und die Perspektive der noch nicht konkret benannten Bereiche später im Lichte der Infektionslage entschieden“ werde. Da in dem Beschluss-Entwurf aber beginnend mit der nächsten Woche vier weitere Öffnungsschritte noch vor dem Tourismus benannt werden, sind Hoteliers und Gastronomen nun auf der Zinne.

„Das macht mich fassungslos und wütend“

„Das macht mich fassungslos, wütend, ärgerlich und verzweifelt“, reagiert Lars Schwarz, Chef des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) in MV kurz vor dem Start der Konferenz. „Wenn das Papier tatsächlich so beschlossen wird, dann können wir uns das Ostergeschäft abschminken“, sagt er – und bei den vielen Öffnungsschritten, die dort vor dem Tourismus benannt würden, gerate dann für die Unternehmen langsam auch Himmelfahrt (13. Mai) und Pfingsten (23./24. Mai) in Gefahr.

Schwarz kritisiert, dass es wieder keine Perspektive für die Reisebranche gibt: „Obwohl wir beste Hygienekonzepte haben und das Robert-Koch-Institut gerade erst klar gemacht hat, dass Beherbergungsbetriebe keine Infektionstreiber sind“, sagt der Dehoha-Chef.

Die Politik sollte wenigstens die Chance ergreifen, regionalen Reiseverkehr zuzulassen. „Dann hätten wir wenigstens ein Bein in der Tür“, sagt Schwarz. Die Branche hoffte bislang, nach nun vier Monaten durchgängig im Lockdown, sehnlich auf eine Wiedereröffnung zu Ostern, die im Tourismusland MV den Saisonstart markiert und normalerweise für den ersten Besucheransturm sorgt.

In einer Umfrage des Dehoga hatten zuletzt 75 Prozent der etwa 3500 Tourismusbetriebe im Land ihre Lage als kritisch eingeschätzt, wenn der Lockdown verlängert werde. In MV arbeiten etwa 65 000 Menschen im Tourismus, das sind 12 Prozent aller sozialversicherungspflichtiger Jobs, die meisten einer Branche im Nordosten. Zudem hängen viele weitere Bereiche, vor allem der Einzelhandel, am Tourismus.

Außengastronomie könnte zum 1. April öffnen

Zumindest für die Außengastronomie könnte es während des heutigen Corona-Gipfels aber eine konkrete Aussage geben. Sie wird in dem Papier unter Öffnungsschritt vier erwähnt. Viele Bundesländer drängen auf einen konkreten Öffnungstermin zum 1. April.

Grundsätzlich planen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten, den Lockdown bis 28. März zu verlängern. Einzelne Öffnungsschritte sollen aber auch ab einer Inzidenz von 100 möglich sein. Erste Lockerungen sind vor allem für den Einzelhandel geplant. Über Ostern (2. bis 5. April) soll es zudem Lockerungen der Besuchsregeln ähnlich wie zu Weihnachten geben: Dann sollen Treffen mit 4 über den eigenen Hausstand hinausgehenden Personen aus dem engsten Familienkreis zuzüglich Kindern im Alter bis 14 Jahre erlaubt werden.

Von Alexander Loew