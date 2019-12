Neubrandenburg

Ist das Experiment Ehe mit einem Unbekannten geglückt oder will sie sich doch lieber scheiden lassen? Im Finale von „Hochzeit auf den ersten Blick“ muss die gebürtige Neubrandenburgerin Cindy (31) Farbe bekennen. Will sie mit Alex zusammenbleiben? Vor wenigen Monaten hat sie dem ihr damals fremden 44-jährigen Essener vor laufender Fernsehkamera das Jawort gegeben. Die Hoffnung: in dem von Beziehungsprofis ausgesuchten Mann die große Liebe zu finden.

Vor dem Finale, das Sat.1 am kommenden Sonntag zeigt, war sich das Paar seiner Sache sicher. „Wir dachten im Vorfeld, dass eigentlich alles klar ist. Aber was dann kam, hat alles übertroffen. Nach dem Finale haben wir Tage gebraucht, um uns emotional wieder zu fangen.“

Auch ihre Ehe selbst hielt für die beiden einiges bereit. „Es war eine unglaubliche Zeit, die nur wenige Menschen in dieser Form erleben und auch wir nie wieder erleben werden. Mit all den Höhen und Tiefen wollen wir diese Erfahrung nicht missen und sind für alles dankbar, was uns in der Zeit passiert ist.“

Plötzlich Stiefmutter

Höhen und Tiefen hat die Beziehung der beiden vom Start weg erlebt. Die erste Überraschung gab es für Cindy gleich nach der TV-Trauung: Sie erfuhr, dass Alex bereits einen Sohn im Teeniealter hat. Ihr plötzlicher Stiefmutter-Status war für die Ex-Marinesoldatin aber kein Problem. Mit Lucas verstehe sie sich gut, wolle zu ihm eine freundschaftliche Beziehung aufbauen, sagte die Psychologiestudentin damals.

Zoff im Paradies

Die erste echte Krise kam dann in den Flitterwochen auf: Auf Bali gerieten die Turteltauben schon am ersten Abend aneinander. „Die Streitigkeiten waren erst mal eine Herausforderung, aber auch sehr wichtig im Kennenlernprozess“, resümieren beide. Das junge Glück hält. Das können andere Kandidaten der aktuellen „Hochzeit auf den ersten Blick“-Staffel nicht von sich behaupten: Zwei der insgesamt sechs Paare haben sich bereits vor dem großen TV-Finale getrennt.

Partner fürs Leben

Auch wenn es in der Show keine Garantie auf Liebe und Glück bis ans Lebensende gibt: Zweifel an der ungewöhnlichen Hochzeit habe sie nicht gehabt, sagt Cindy. „Ich hatte wenige Ängste, weil ich das sichere Gefühl hatte, dass das mein Weg ist. Meine größte Sorge war, wie meine Eltern reagieren werden, wenn ich ihnen meine Entscheidung mitteile. Aber sie haben supergut reagiert und die Anspannung war vollkommen unbegründet.“

Ihr Liebster ging nicht ganz so gelassen ins TV-Experiment. „Ich bin ganz ehrlich: Ich hatte Angst, dass ich irgendeinen Makel an meiner Frau finde, der mich davonlaufen lässt. Das ist aber zum Glück nicht passiert. Und so haben wir beide letztendlich das bekommen, was wir uns am allermeisten gewünscht haben: den Partner fürs Leben.“

Gemeinsames Liebesnest

Damit scheint schon vor Ausstrahlung des Finales sicher: Cindy und Alex halten an ihrer Ehe fest. Mehr noch. Cindy möchte von Berlin zu ihrem Mann nach Essen ziehen. „Vorausgesetzt, mein lieber Ehemann findet ein schönes Heim für uns am Wasser oder zumindest mit Wasserblick. Eigentlich wollten wir die Wohnortentscheidung erst in einem Jahr treffen, aber durch ein berufliches Angebot hat es mich nun doch schneller aus Berlin weggezogen als gedacht.“

Im nächsten Jahr will das Paar außerdem viel reisen. „ London, Mallorca und Miami stehen auf dem Plan“, verraten sie. „Außerdem hoffen wir natürlich, schnell eine geeignete Immobilie in Essen zu finden, damit der Nachwuchs auch ein schönes Nest hat. Und dann freuen wir uns irgendwann natürlich auch auf die Frage: ‚Oma, Opa, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt?‘“

Cindys und Alex’ Liebesgeschichte soll also auch nach Ende der „Hochzeit auf den ersten Blick“-Staffel weitergehen. Das Finale einzuschalten lohne sich, sagen die beiden. „Absolute Hochspannung ist angesagt.“ Wer sich die nicht entgehen lassen möchte, muss am Sonntag um 17.30 Uhr Sat.1 einschalten.

