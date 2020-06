Vor Neustart ab 1. August: Hunderte Corona-Tests an Schulen und Kitas in MV geplant

Schwerin

Einen „verlässlichen Regelbetrieb“ an Schulen und Kitas in MV kündigen die zuständigen Ministerinnen Bettina Martin (Bildung) und Stefanie Drese (Soziales, beide SPD) ab dem 1. August an. Dazu gehören vorbeugend auch Corona-Massentests von Schülern, Lehrern und Erziehern.

Es werde zum einen eine „wissenschaftlich begleitete Kohortentestung“ geben, so Martin. An ausgewählten Schulen und Kitas in Rostock und Greifswald sollen 150 Lehrkräfte und 150 Erzieher über einen Zeitraum von zehn Wochen auf das Coronavirus getestet werden. Außerdem 150 Schüler und 150 Hort- oder Kita-Kinder. Getestet werde in einem zweiwöchigen Rhythmus über zehn Wochen. Bei den Lehrern werde darauf geachtet, dass ausreichende Test in den Altersgruppen unter und über 60 Jahre erfolgen.

Ministerium: Wir gehen von Freiwilligkeit aus

Parallel bestehe die Möglichkeit zu einer freiwilligen Präventiv-Testung für Lehrer. Der Start sei für den 27. Juli vorgesehen, die letzte Woche der Sommerferien. „Mit der Teststrategie wollen wir den Beteiligten mehr Sicherheit geben“, erklärt Martin. Getestet werde auch hier alle zwei Wochen. Alles sei mit Gesundheitsexperten abgestimmt.

Sozialministerin Drese kündigt die zweiteiligen Corona-Tests auch für Kitas an. Auch hier könnten Erzieher sich freiwillig zur Präventiv-Variante melden. Gesundheitsschutz für Beschäftigte habe einen hohen Stellenwert, so Drese. Auch beim Kohorten-Test gehe man von Freiwilligkeit aus, so ein Ministeriumssprecher. „Es wird niemand gezwungen.“

Von Frank Pubantz