Größer und mit mehr Power: Der spanische Energiekonzern Iberdrola errichtet vor der Küste von Rügen einen Windpark mit einer Leistung von 476 Megawatt. Er ist der zweite, aber nicht der letzte des Unternehmens in der Projektpipeline für die Ostsee. Die OZ sprach mit Iris Stempfle(46), seit Januar Chefin von Iberdrola Renovables Deutschland.

OSTSEE-ZEITUNG: Sie sind seit Anfang des Jahres Chefin der deutschen Iberdrola-Niederlassung. Herzlichen Glückwunsch. Wie fühlt es sich an, ein männerdominiertes Unternehmen in einer männerdominierten Branche wie der Energiewirtschaft zu leiten?

Stempfle: Nun, erstmal fühle ich mich geehrt. Die Branche ist mir durch meine vorangegangenen Tätigkeiten wahrlich nicht fremd. Eine Frau in höheren Führungsebenen von Energieunternehmen ist allerdings noch nicht Standard. Ich denke, es wird uns allen guttun, mehr Diversität in das Unternehmen einzubringen.

Iris Stempfle, Chefin der Iberdrola Niederlassung Deutschland Quelle: BENJAMIN ZIBNER

Was zeichnet Ihren Führungsstil aus?

Mir ist es wichtig, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei zu unterstützen, Höchstleistungen zu erbringen und ihre Potenziale voll zu nutzen. Insofern sehe ich mich eher als Unterstützer denn als Chefin, die streng von oben durchregiert.

Im Jahr 2017 ging mit Wikinger der erste Iberdrola-Windpark in der Ostsee ans Netz. Hat sich das 1,4 Milliarden Euro schwere Investment gelohnt?

Ja, auf jeden Fall. Nach einer Anlaufphase, in der wir uns einspielen mussten, liegt nun die Verfügbarkeit im Rahmen unserer Erwartungen. Wikinger hatte Pioniercharakter für uns. Der Windpark war unser erstes Projekt in Deutschland und das erste, welches wir allein gebaut haben. Wir decken den Strombedarf von rund 350 000 Haushalten, das entspricht etwa 20 Prozent des Strombedarfs in MV. Wir sind sehr zufrieden mit der Betriebsstätte in Sassnitz, tragen zur lokalen Wertschöpfung bei.

Iberdrola baut mit Baltic Eagle einen weiteren und größeren Windpark in der Ostsee. Warum investiert das Unternehmen erneut?

Diese Entscheidung basiert auf unseren positiven Erfahrungen mit Wikinger. Mit Baltic Eagle, der mit einer Leistung von 476 Megawatt der größte Windpark in der Ostsee wird, haben wir nun einen Windpark in unmittelbarer Nähe von Wikinger. Es werden sich Synergieeffekte ergeben, insbesondere durch gemeinsame Wartungskampagnen und Nutzung der hervorragenden Infrastruktur in Sassnitz.

Was bedeutet die Investition auf der Ostsee für die Betriebsstätte in Sassnitz?

Wir beginnen noch in diesem Jahr mit dem Bau eines zweiten Betriebsgebäudes und werden bis zur Inbetriebnahme von Baltic Eagle zusätzlich zu den bereits festangestellten 25 Mitarbeitern in Sassnitz den Mitarbeiterstamm weiter aufstocken. Neben unserem eigenen Team arbeiten zwischen April und Oktober Dienstleister mit etwa 70 Mitarbeitern für uns.

Wann starten die Arbeiten für das 1,1 Milliarden Euro schwere Projekt Baltic Eagle?

Onshore haben die Arbeiten bereits begonnen. Auf einer Werft in Belgien lassen wir die Umspannplattform bauen. Offshore starten wir Mitte 2022. Das geht mit der Installation der Umspannplattform los, dann kommen ein Jahr später die Fundamente, 2024 dann die Turbinen. Im selben Jahr wollen wir auch ans Netz gehen.

Betriebswirtschaftlerin führt Iberdrola Deutschland Iris Stempfle (46) studierte Skandinavistik, Betriebswirtschaftslehre und Politikwissenschaft. Sie trat Anfang des Jahres die Nachfolge von Jürgen Blume als Chefin der Iberdrola Renovables Deutschland GmbH mit 68 Mitarbeitern an. Das Unternehmen ist Tochter des spanischen Energiekonzerns Iberdrola mit 35 000 Mitarbeitern in 23 Ländern. Über ihre Magisterarbeit zum Thema „Die Förderung erneuerbarer Energien in liberalisierten Strommärkten“ verschaffte sich Stempfle im Jahr 2006 Eintritt in die Energiebranche. Zuletzt leitete sie die deutsche Niederlassung der norwegischen Reederei Fred. Olsen Windcarrier, die Installationsschiffe zur Errichtung von Windturbinen betreibt. Zudem arbeitete sie als eine von drei Geschäftsführern des Joint Ventures United Wind Logistics.

Iberdrola beteiligt sich mit 50 Prozent am polnischen Windkraft-Entwickler Sea Wind. Sie schauen inzwischen über die deutsche Ostsee hinaus?

Sea Wind verfügt über ein erfahrenes Team in der Entwicklung von Offshore-Windparks und über fundierte Kenntnisse des polnischen Marktes. Das Unternehmen ist im Rennen für ein 7,3 Gigawatt großes Offshore-Windpark-Portfolio. Wir können die technischen und finanziellen Kapazitäten bereitstellen. Die Ostsee hat ein Windkraftpotenzial von bis zu 93 Gigawatt, von denen 28 Gigawatt in polnischen Gewässern liegen. An dieser Entwicklung wollen wir teilhaben.

Aber auch in der deutschen Ostsee wollen Sie nach Baltic Eagle weiter investieren?

Das ist unser Antritt. Dieses Jahr findet die erste Auktion für die neue Ausschreibungsphase für den Zeitraum ab 2026 statt. Wir werden uns an der Auktion um die Fläche O-1.3 nördlich von Wikinger für die Errichtung eines dritten Windparks mit einer Leistung von 300 Megawatt bewerben. Die Fläche wurde von uns voruntersucht. Wenn wir den Zuschlag bekommen, haben wir in der deutschen Ostsee ein Portfolio von über 1,1 Gigawatt.

In der Offshore-Branche vollzieht sich eine rasante technische Entwicklung. Erst vor wenigen Jahren wurden Fünf-Megawatt-Turbinen Standard, heute wird an 15-Megawatt-Anlagen geforscht. Was unterscheidet die Anlagen in Baltic Eagle von denen des Vorgängerprojektes?

Im neuen Projekt steckt die ganze technische Weiterentwicklung der vergangenen Jahre. Wir haben mit Wikinger vor vier Jahren 70 Fünf-Megawatt-Turbinen an das Hochspannungsnetz von 50Hertz angeschlossen. Bei Baltic Eagle errichten wir 50 Windenergieanlagen mit einer Leistung von je 9,5 Megawatt. Die Anlagengröße hat sich also in wenigen Jahren nahezu verdoppelt. Die Turbinen werden auf extra großen Fundamenten – sogenannten Monopiles – gebaut. Das wiederum erfordert eine Anpassung der gesamten Wertschöpfungskette von der Montage bis zum Transport. Installationsschiffe und -kräne etwa müssen den Dimensionen der Anlagen angepasst werden.

Wird der Strom mit dem Ausbau der Offshore-Windenergie auch irgendwann für den Endkunden billiger?

Die Stromgestehungskosten wie auch die Investitionskosten sinken. In der inzwischen sehr reif gewachsenen Offshore-Branche und wegen des starken Know-hows vollzieht sich eine technische Weiterentwicklung entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Zudem stehen wir in einem intensiven Wettbewerb mit anderen Investoren. Offshore-Windenergie hat das Potenzial, ein wichtiger Baustein einer volkswirtschaftlich sinnvollen Energiewende zu sein. Wir brauchen aber stabile Rahmenbedingungen für unsere Planungs- und Investitionssicherheit.

