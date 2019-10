Vor Rügenbrücken-Marathon: Lehrerin aus Sassnitz läuft täglich 20 Kilometer

Stralsund

Neun Monate haben sie auf dieses Finale hingearbeitet: Einmal die Rügenbrücke zu bezwingen, lautete das Ziel. Am Samstag belohnen sich viele Teilnehmer des Projektes „Los! Laufen!“ für ihr Durchhaltevermögen. Sie nehmen am 12. Sparkassen Rügenbrücken-Marathon in Stralsund teil.

Angefangen hatte alles im Januar. Die OSTSEE-ZEITUNG rief damals die Leser dazu auf, ein Jahr lang zu trainieren und am Ende gemeinsam den Lauf zu absolvieren. Die Distanz und Disziplin – Laufen oder Nordic Walking – konnte jeder nach der persönlichen Fitness wählen.

Die Teilnehmer trainierten für sich, in ihrem Tempo. Viele schlossen sich mit der Zeit zusammen, unterstützten sich gegenseitig mit Tipps, verabredeten sich zu Trainingseinheiten und nahmen an Laufveranstaltungen teil. Immer wieder berichtete die OZ über die Gruppe.

Lehrerin läuft täglich 20 Kilometer

Für viele Leser war die Anmeldung zum Projekt ein Neustart und Ansporn, sich wieder mehr zu bewegen. Kathrin Hagspiel (52) war jedoch schon fit, als sie sich anmeldete: Die Grundschullehrerin aus Sassnitz unterrichtet täglich drei bis fünf Stunden Sport. Kopfstand, Bockspringen oder Jonglieren – alles kein Problem für sie. „Um die Kinder zu motivieren muss man ein Vorbild sein“, ist die 52-Jährige überzeugt. Zu laufen begann sie jedoch erst vor vier Jahren. „Anfangs habe ich nur zehn Minuten am Stück geschafft“, erzählt sie. Inzwischen läuft sie fast täglich zwanzig Kilometer. Außerdem schwimmt sie und unternimmt lange Radtouren.

Im Sommer sei sie schon vor dem Unterricht unterwegs. Sobald die Sonne aufgeht, sei sie wach und laufe durch den Nationalpark, so Hagspiel. „Das ist für mich wie Meditation.“ Dazu hört sie Musik. „Gern Klassik, Brahms oder Bach, aber viel Aktuelles.“ Ganz nebenbei hat sie so 15 Kilogramm abgenommen, auf diese Weise auch so manche Sorge hinter sich gelassen.

Ein riesiger Erfolg: Den inneren Schweinehund überwinden

Mit einer Zeit von 1:50 Stunden war die Rügenerin im Mai beim Binzer Halbmarathon die schnellste aller Starterinnen. Auch in der Hansestadt ist sie sicher eine heiße Anwärterin auf den Sieg in ihrer Altersklasse. Doch für die meisten OZ-Teammitglieder ist allein die Teilnahme ein riesiger Erfolg. Sie besiegen ihren inneren Schweinehund und erleben etwas, dass nicht viele kennen: Sie laufen oder walken auf einer autofreien Straße von Rügen über eine der bekanntesten Brücken Deutschlands der atemberaubenden Silhouette Stralsunds entgegen.

Das sind die „Los! Laufen!“-Teilnehmer und ihre Disziplinen

6 Kilometer Walking: Helga Hethke (65), Greifswald; Jörg Becker (55), Bad Doberan; Grit Barwitzki (40), Stralsund

6 Kilometer Laufen: Maria Metzkow (35), Stralsund; Anke Köhn (52); Ribnitz-Damgarten

12 Kilometer Laufen: Sabine Bandur (38), Jarmen; Christina van Hemmen (42), Kritzmow; Franziska Lorz (42), Papendorf; Matthias Ziller (43), Rostock; Hanka Hinzmann (41), Rostock; Maren Marlow (57), Lichtenhagen; Thomas Dornblüth (39), Ziesendorf; Ulrike Friske (35), Rövershagen; Alexander Mutors (47), Rostock; Alexander Müller (32), Rostock

Halbmarathon: Christina Feil (56), Wittenbeck; Sabine Schmidt (68), Kühlungsborn; Caroline Franke (29), Rostock; Nicole Rebuck (31), Rostock; Katharina Rumschkowski (37), Dersekow; Kathrin Hagspiel (52), Sassnitz

