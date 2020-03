Vor allem Männer sterben: Zahl der Badetoten in MV leicht gesunken

Schwerin

27 Menschen sind im vergangenen Jahr in Mecklenburg-Vorpommern ertrunken. Das teilte die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft ( DLRG) am Donnerstag mit. 2018 waren es laut DLRG noch vier Menschen mehr.

21 der Ertrunkenen waren im vergangenen Jahr Männer, sechs Frauen. Unter den Toten waren zwei Kinder. 15 kamen in Seen und Teichen ums Leben, elf in der Ostsee und einer in einem Fluss.

417 Menschen bundesweit ertrunken

Bundesweit ertranken im vergangenen Jahr den Angaben zufolge 417 Menschen, die meisten davon in Bayern (95), Nordrhein-Westfalen (65) und Niedersachsen (51). Im Vergleich zu 2018 sank die Zahl deutlich, dort ertranken laut DLRG noch 504 Menschen in Deutschland.

