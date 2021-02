Vor dem Corona-Gipfel mit Merkel – OZ-Leser fragen „Was kommt da noch auf uns zu?“

Rostock

Einerseits sind die Hoffnungen groß, dass es bei der nächsten Bund-Länder-Beratung am 10. Februar zu Lockerungen in der Corona-Pandemie kommt. Doch die Erwartungen der Leser zeigen: Die große Mehrheit von ihnen geht von einer Verlängerung des Lockdowns aus und formuliert deutlich, welche Erleichterungen es dennoch geben sollte.

Vivien Discher vermutet: „Es kommt dann eh nur wieder raus, dass der Lockdown verlängert wird.“ Veikko Bröderstörp fügt hinzu: „Um uns dann mitzuteilen, dass es keine Lockerungen geben wird, bis mindestens Ostern. Das hatte Frau Merkel doch zu Weihnachten schon erwähnt.“ Sandra E. Maria aber fordert: „Das Leben muss endlich mal wieder weitergehen trotz Corona. Irgendwann muss ja mal gut sein.“ Manu Reh sagt: „Frau Merkel hat in einer Pressekonferenz gesagt, sie dürfen immer nur für vier Wochen schließen. Na dann wird es mit dem Lockdown wohl jetzt der 10. März.“ Jan Schuhknecht befürchtet einen noch längeren Lockdown. „Ob Ostern reicht, ist fraglich.“ Er habe gehört, dass Lockerungen erst ab einer Inzidenz von unter zehn möglich seien, „also nicht mehr 50.“

Jens Wollny wiederum denkt, dass „kleinere Lockerungen kommen werden unter strengen Auflagen.“ Er sieht dahinter Kalkül: „Um die Leute leicht zu besänftigen.“ Unmut über eine fehlende Langzeitstrategie äußerttStefan Krohn: „Immer weiter verlängern, aber mal rechtzeitig Konzepte erarbeiten für Schulen und Kitas und andere Bereiche, das findet gar nicht statt.“ Andrey Bartels ergänzt zum Thema Schulen: „Vermutlich bleibt es beim jetzigen Modell. Wenn Präsenzunterricht stattfindet, sollte über eine Maskenpflicht auch im Unterricht verbindlich nachgedacht werden. Das Recht auf Bildung darf nicht über dem Recht der körperlichen Unversehrtheit stehen. Und vor allem: Diese Praxis muss konsequent fortgeführt werden.“ Auch Markus Reich meint: „Wenn die Zahlen weiter sinken, sollte zumindest wieder ein Präsenzunterricht nach den Ferien möglich sein. Zumal ja deutlich wurde, dass die größten Infektionsherde die Alten- und Pflegeheime sind und nicht die Schulen. Außerdem sollte der Einzelhandel und die Friseure wieder arbeiten dürfen.“

„Ob das gut geht, werden wir dann ja sehen. Ich glaube, das ist zu früh“

Zuletzt bat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die Bevölkerung um noch eine Weile Geduld im Umgang mit dem Virus und seinen Folgen. Claudia Günther fragt daraufhin: „Wie lang ist eine Weile? Ein paar Tage oder Wochen? Wohl eher noch viele Monate, wenn nicht sogar Jahre. Das ist dann aber keine Weile mehr.“ Katrin Jordan glaubt: „Es wird wieder etwas angesagt, aber am Ende kocht doch jedes Bundesland sein eigenes Süppchen.“

Annii Anders appelliert in ihrem Statement: „Ein Jahr ist lang, ich weiß, aber irgendwann endet das alles. Habt Geduld und denkt bis dahin an die, die wirklich unter diesem Virus leiden und helft, es zu beenden, indem ihr euch an die Regeln haltet. Umso schneller geht es voran.“ Ingo Mueller setzt mit Blick auf vorschnelle Lockerungen skeptisch hinzu: „Ich weiß nicht recht. Was haben die Menschen, die Wirtschaft davon, wenn die Werte wieder steigen und der Lockdown von vorne beginnt. Ich glaube, es ist dafür noch zu früh.“ Bereits ab kommender Woche lockert das Nachbarland Österreich seine Corona-Regeln. So dürfen die Kinder wieder in die Schule gehen, es öffnen Baumärkte und Friseure, auch Ausflüge in den Zoo oder ins Museum sind wieder möglich. Nicole Schulz notiert dazu: „Ob das gut geht, werden wir dann ja sehen. Ich glaube, das ist zu früh.“

Augenzwinkernd meldet sich Petra Haase zu Wort: „Mal sehen, wie mir Weihnachten 2021 Zöpfe stehen. Mit ein bisschen Glück dürfen die Friseure ja vielleicht auch schon ein wenig eher wieder öffnen.“ Heiko Krabbe ergänzt: „Sind wir mal ehrlich: Ich habe seitdem Corona besteht, nicht einmal gelesen: ,38 Personen nach Friseurbesuch in Quarantäne!’. Bei den Hygienekonzepten kann sich dort niemand anstecken.“

Von Juliane Lange