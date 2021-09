Rostock

23 500 Mitarbeiter in der Landwirtschaft, 6000 Saisonarbeiter, 15 000 Beschäftigte in der Ernährungs- und 12 000 in der Forstwirtschaft: Mit mehr als 50 000 Mitarbeitern ist die Land- und Ernährungswirtschaft nach Angaben von Agrarminister Till Backhaus die bedeutendste produzierende Branche im Nordosten. Dank weitreichender Hygienekonzepte habe die Branche die Corona-Krise ohne Betriebsschließung überstanden.

Nun freuen sich alle Beteiligten, dass in diesem Jahr – nach einem Jahr Zwangspause – die Mecklenburgische Landwirtschaftsausstellung „Mela“ nun wieder stattfinden darf. Die größte Fachausstellung für Landwirtschaft und Ernährung, Fischwirtschaft, Forst, Jagd und Gartenbau im Nordosten findet in diesem Jahr vom 16. bis 19. September in Mühlengeez (Landkreis Rostock) statt – und das bereits zum 30. Mal. „Die Mela ist die wichtigste Messe in MV“, betont Backhaus.

Weniger Aussteller als sonst

Zur 30. Auflage werden laut Christin Mondesi vom Messe- und Ausstellungszentrum 702 Aussteller erwartet. Das sind ein Drittel weniger als noch 2019. Dazu gehören 294 Tieraussteller, die etwa 1000 Tiere aus 160 verschiedenen Rassen zeigen werden. Hinzu kommen Aussteller in den Bereichen Technik und Futtermittel. Zudem stellen sich Vereine und Verbände vor.

Zuletzt waren 2019 rund 70 000 Besucher gekommen. In diesem Jahr dürfen sich zeitgleich 15 000 Besucher auf dem Gelände befinden. Die Veranstalter empfehlen Interessierten daher, zuvor online ein Ticket zu erwerben, um Warteschlangen und Registrierungen vor Ort zu vermeiden.

Diese Corona-Regeln gelten

In den vergangenen Wochen und Monaten sei ein umfangreiches Hygienekonzept entwickelt worden. Die 3-G-Regel stehe im Hygienekonzept an oberster Stelle. Zutritt zum Messegelände haben nur Getestete, Genesene und Geimpfte. Besucher sollten deshalb an den entsprechenden Nachweis denken.

An den Eingängen zum Messegelände befinden sich während der vier Tage zwei Corona-Testzentren. Besucher werden aufgefordert, bereits vor der Abfahrt nach Mühlengeez einen Test durchführen zu lassen. Beim Betreten des Messegeländes darf der Test nicht älter als 24 (Schnelltest) beziehungsweise 48 Stunden (PCR-Test) sein. Auch Kinder ab einem Alter von sechs Jahren benötigen einen aktuellen Test.

Auszüge aus dem Programm

Wo kommt Käse her? Was fressen Kühe? Und wie funktioniert die Landtechnik? Solche Fragen werden traditionell zur Mela beantwortet. Neben der Landtechnik sollen auch eine Gartenschau, Hunde-Agility- sowie Reit- und Springturniere zu sehen sein. Dazu werde auch der frischgebackene Springreiter-Europameister André Thieme aus Plau erwartet, sagt Backhaus.

Auch kleine Tiere können bestaunt werden. Der Imkerverband bringt ein Bienofon mit auf die Messe. Es vermittelt den Besuchern einen akustischen Eindruck von der Aktivität der Bienen. Wegen der Gefahr durch die Afrikanische Schweinepest werden keine Schweine in Mühlengeez gezeigt.

Detlef Kurreck, Christin Mondesi und Till Backhaus präsentieren das "Tier der Mela": Die Burenziege. Quelle: Katharina Ahlers

Nicht nur Tierfreunde können die Messe genießen, auch Technikfans kommen auf ihre Kosten. Neben moderner Landtechnik gibt es an allen vier Messetagen zahlreiche historische Landmaschinen zu sehen.

Dialog mit der Öffentlichkeit wichtig

Besonders freut sich Detlef Kurreck, Präsident des Landesbauernverbandes, auf die Fach- und Diskussionsforen. So sollen Gespräche mit Verbrauchern, Politikern und Branchenvertretern zu Themen wie artgerechte Tierhaltung, Pflanzenschutzmittel und Nachwuchssorgen geführt werden. Landwirte produzierten nicht nur hochwertige Nahrungsmittel. Sie kümmerten sich auch um die Natur, das Wasser, Land und Luft und hielten Menschen und Landschaften am Leben.

Historische Landmaschinen werden zu sehen sein. Quelle: Astrid Wiebe

„Damit das in Zukunft so bleibt, müssen die Bauernfamilien ein wirtschaftliches Auskommen haben. Ihre Arbeit muss etwas wert sein. Sie muss angemessen in Euro und Cent, aber auch durch eine ideelle Wertschätzung honoriert werden“, macht er deutlich. „Die Mela fördert den Dialog mit der Öffentlichkeit und steigert die Akzeptanz für die Landwirtschaft. Landwirte nutzen die Messe gern, um Fragen der Besucher zu beantworten.“

Landwirtschaft ist systemrelevant

Auch in diesem Jahr habe die Messe lange auf der Kippe gestanden, die Genehmigung sei spät gekommen. „Wir werden in diesem Jahr nicht mit Rekorden an Ausstellerzahlen und Besuchern auftrumpfen. Das Beson­dere ist, dass sie überhaupt wieder stattfindet“, betont Till Backhaus. Die Corona-Pande­mie habe einmal mehr gezeigt, dass die Land- und Ernäh­rungswirtschaft systemrelevant ist.

Vier Tage geöffnet Die Jubiläumsausgabe unter dem Motto „Mehr Tradition mit Zukunft“ findet vom 16. bis 19. September in Mühlengeez statt. Die Messe ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Ein Tagesticket kostet 10 Euro (ermäßigt 7 Euro), die Familienkarte (2 Erwachsene, 3 Kinder bis 14 Jahre) ist für 27 Euro zu haben. Die Karten können vorab online auf www.mela-messe.de gekauft werden. Die Parkplätze dürfen kostenlos genutzt werden.

Dennoch müsse sich die Branche noch mehr krisensicher aufstellen: „Wir brauchen eine höhere Diversität in den Anbaumethoden und Kulturen, neue Züchtungsmethoden, die den veränderten klimatischen Bedingungen gerecht werden, digital vernetztes Smart Farming sowie neue Prozesse und Produkte, die zu einer sinnvollen Kreislaufführung beitragen.“

