Rostock-Warnemünde

Bei so manchem Rostocker dürften angesichts der Flutbilder aus dem Westen Deutschlands unschöne Erinnerungen hochkommen: Vor genau zehn Jahren wurde die Hansestadt von nicht enden wollenden Starkregenfällen heimgesucht.

Die Folgen dieses Jahrhundertregens waren lange nicht so dramatisch wie jetzt in NRW oder Rheinland-Pfalz. Doch den Betroffenen brachten auch die Überschwemmungen Ende Juli 2011 Sorge, Verzweiflung und auch Wut. Die OZ blickt auf die Ereignisse von damals zurück und zeigt, was seitdem für den Schutz der Menschen und ihrer Habe getan wurde.

Wochenlang Wasserlandschaft

Besonders betroffen war unter anderem die Kleingartenanlage „Am Moor“ in Warnemünde. Sie liegt unter dem Meeresspiegel und lief daher voll. Das Regenwasser stand wochenlang auf den Parzellen und verwandelte die ganze Anlage in eine Wasserlandschaft, in der sich die Hobbygärtner teilweise nur noch mit Kanus fortbewegen konnten.

„Der Boden war schon durchfeuchtet und gesättigt, weil es schon in den Wochen davor so viel geregnet hatte. Dadurch hat der Starkregen dann alles unter Wasser gesetzt“, erinnert sich Christian Seifert, dessen Schwiegereltern eine Laube in der Anlage hatten.

Pegelstand noch heute zu erkennen

Die vorhandenen Pumpen, die Regenwasser eigentlich über den Laakkanal ableiten sollten, reichten einfach für die Regenmassen nicht aus, zudem waren Entwässerungskanäle zugewachsen. In der Familienparzelle der Seiferts stand das Wasser kniehoch, an anderen Stellen bis zu einem Meter. „Den Pegelstand sieht man noch heute an den Gebäuden, die stehengeblieben sind“, erklärt der heute 54-Jährige.

Christian Seifert

Doch ein großer Teil der Lauben musste abgerissen werden. „Viele waren aus Sperrholz, das hat sich mit der Zeit immer weiter vollgesogen. Die Schäden waren verheerend.“ Am Ende mussten Dutzende riesige Container mit zerstörten Lauben, Möbeln und abgestorbenen Pflanzen befüllt werden. „Zum Glück übernahm die Stadt wenigstens die Kosten für die Entsorgung“, so Seifert.

Keine Gefahr für Menschenleben

Die aktuelle Situation in Westdeutschland ist für Seifert mit den Geschehnissen damals kaum vergleichbar. „Dort kam das Wasser ja überraschend als Flutwelle und sorgte sofort für diese katastrophalen Schäden. Wir mussten hilflos zusehen, wie es immer weiter regnete und das Wasser immer weiter stieg. Und bei uns bestand zum Glück keine Gefahr für Menschenleben.“

Nachdem das Wasser endlich weg war, wurde Seifert Vorsitzender des Kleingartenvereins. „Der Vorstand war zurückgetreten. Keiner wollte sich das angesichts der Folgen der Überschwemmung antun.“ Auch Seiferts Schwiegereltern wollten schon aufgeben. Aber mit großem Aufwand wurde die eigene Parzelle und auch die anderen in der Anlage „Am Moor“ mit der Zeit wieder hergerichtet. „Das war ein riesiger Kraftakt, nicht nur körperlich“, erinnert sich Seifert.

Wiederholung möglich

Was ihn ärgert: „Würde es heute noch einmal derart regnen, würde sich das Ganze wiederholen“, glaubt Seifert. Zwar wurden im Diedrichshäger Moor Polderflächen geschaffen, das Pumpensystem sei aber immer noch nicht modernisiert worden. „Es ist fatal, dass man das immer noch nicht im Griff hat.“

Auch Kleingärtner Peter Koch (82) kritisiert: „Durch die Renaturierung der Umgebung hat sich der Grundwasserspiegel verschoben. Dadurch wird der Boden schon bei normalen Regenfällen matschig.“ Umweltsenator Holger Matthäus (Grüne) betont dagegen: „Alle Gräben in Warnemünde wurden ertüchtigt und die Abflüsse vergrößert.“

115 Liter pro Quadratmeter in zwei Tagen

In Warnemünde war der Regen rekordverdächtig: Im Juli kam insgesamt fast fünf Mal so viel herunter wie in anderen Jahren, im August immerhin drei Mal so viel. Höhepunkt waren der 22. und 23. Juli mit 115 Litern pro Quadratmeter Wasser in nur zwei Tagen. „Dies waren Niederschlagsmengen weit jenseits eines 100-jährlichen Ereignisses“, erinnert sich Matthäus.

Die Folgen zeigten sich aber nicht nur im Ostseebad: In Evershagen wurden in den Wohngebieten Evershagen-Dorf und Obstplantage Evershagen mehrere Häuser geflutet. Auch in Hinrichsdorf und Markgrafenheide gab es Überschwemmungen. „Die Feuerwehr und technische Hilfskräfte haben Außergewöhnliches geleistet, um noch größere Schäden zu verhindern“, so Matthäus.

Millionenschäden

So wurden an mehreren Stellen Sandsackbarrieren errichtet, andernorts mussten Dämme durchstochen werden, um das Wasser kontrolliert ableiten zu können. Die gemeldeten Schäden aus den betroffenen Stadtteilen betrugen 843 000 Euro, der Gesamtschaden dürfte aber noch deutlich höher gelegen haben.

Laut Matthäus hat die Hansestadt die Lehren aus den Ereignissen 2011 gezogen. „Um Evershagen Dorf wurde ein Fanggrabensystem errichtet, die Leistungsfähigkeit des Schöpfwerks am Schmarler Bach wurde erhöht, in Neu Hinrichsdorf wurde ein neues Gewässer angelegt, und wir haben uns am Ersatzneubau für das alte Schöpfwerk in Graal-Müritz beteiligt, das über den Stromgraben große Teile der Rostocker Heide entwässert“, nennt der Senator einige Beispiele.

Flutschutz als Daueraufgabe

Im Folgejahr 2012 standen dem Umweltamt dann bereits 3,7 Millionen Euro für Gewässerunterhaltung zur Verfügung. „Es bleibt eine Daueraufgabe, bei allen Bauvorhaben das Abfließen des Wassers weitgehend den natürlichen Verhältnissen anzupassen und erkannte Risikobereiche zu entschärfen“, betont Matthäus.

Von Axel Büssem