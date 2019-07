Rostock

Die Experten warnen: „Ab dem Abend und bis in die Nacht zum Sonntag ziehen von Westen vermehrt kräftige Gewitter auf. Diese sind begleitet von Starkregen zwischen 15 und 25 l/qm in kurzer Zeit, Hagel und Sturmböen bis 85 km/h (Bft 9). Lokal können die Gewitter auch unwetterartig ausfallen mit der Gefahr von Hagel um 3 cm Durchmesser und heftigem Starkregen um 30 l/qm innerhalb einer Stunde.“

Eine Besonderheit am heutigen Tage: „Die Gewitter können sich teils linienartig anordnen. Dann besteht zusätzlich die Gefahr von schweren Sturmböen um 100 km/h (Bft 10), auch orkanartige Böen bis 110 km/h (Bft 11) sind nicht ganz ausgeschlossen.“

Eine Vorabinformation Unwetter ist in der Regel noch sehr vage – sie gilt so auch für ganz Norddeutschland je nach Ortslage von 15 bis 3 Uhr. So genannte „Akutwarungen“ werden zeitnah bei einem erwarteten Unwetter ausgegeben.

Wir berichten hier über die aktuelle Warnlage im Norden und Nordosten:

Die Karte Lightningsmaps.org bestätigt das durch Echtzeitdaten: Die umrandeten Kreise zeigen Blitze, die sich gerade ereignet haben. Je dunkler ein Punkt, desto länger liegt der Blitz zurück.

Hier ist zu sehen, wie die Gewitterfront von Westen her aufzieht - für die orange gefärbten Gebiete gibt es bereits eine Warnung der Stufe 2 von 4 ("starke Gewitter").

Die Vorabinformation Unwetter gilt für den Westen und die Mitte Schleswig-Holsteins von 15 bis 20 Uhr. Dann zieht das Gewitter über Lübeck und Rostock (17 bis 23 Uhr) bis nach Greifswald (20 bis 3 Uhr).

Zur Einordnung geben die Wetterexperten vom DWD diese Einschätzung dazu: „Dies ist ein Hinweis auf eine Wetterlage mit hohem Unwetterpotential. Er soll die rechtzeitige Vorbereitung von Schutzmaßnahmen ermöglichen. Gewitter mit den genannten Begleiterscheinungen treten typischerweise sehr lokal auf und treffen mit voller Intensität meist nur wenige Orte. Genauere Angaben zu Ort, Gebiet und Zeitpunkt des Ereignisses können erst mit der Ausgabe der amtlichen Warnungen erfolgen. Bitte verfolgen Sie die weiteren Wettervorhersagen mit besonderer Aufmerksamkeit.“

Das aktuelle Wetter über MV:

So verhalten Sie sich bei Gewitter richtig:

Bitte passen Sie auf sich und auch auf Ihre Mitmenschen auf!

