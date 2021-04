Rostock

Einen ruhigen Schlaf kennt Steffen Kerfers schon lange nicht mehr. Als einer der Hauptorganisatoren der Müritz-Sail steht der Veranstalter von „K-Sports & Events“ in den Startlöchern, immerhin soll das maritime Fest planmäßig vom 13. bis 16. Mai stattfinden. Es sind nur noch wenige Wochen bis dahin und trotzdem kann noch keine endgültige Entscheidung getroffen werden. „Wir müssen die Ministerkonferenz und die Entscheidung der Politiker in den kommenden Tagen abwarten. Aber sagen wir mal so, unsere Hoffnung stirbt zuletzt.“

Die Homepage im Internet, die die Müritz Sail 2021 ankündigt, klingt weitaus optimistischer als Kerfers. Über 60 000 Gäste sollen am Müritzufer empfangen werden. Von Wasserspielen, Feuerwerk und einer Flaniermeile wird auf dem Portal geschrieben – die Pandemie wird mit keinem Wort erwähnt. Doch hinter den Kulissen klingt das anders.

Zwei Ausweichtermine für die Müritz-Sail gesichert

Steffen Kerfers sicherte sich bereits zwei Ausweichtermine, an den Wochenenden Ende Juni oder Anfang September, falls das Fest Mitte Mai ausfallen muss. „Eine große Partymeile und eine große Bühne wird es definitiv nicht geben, die Sail wird ein anderes Gesicht bekommen – leider. Aber wir möchten den Menschen endlich wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Wenn das schon nicht beim Tanzen passieren wird, wollen wir sie zum Bummeln an der frischen Luft animieren.“

Verschiedene Konzepte wurden von den Organisatoren ausgearbeitet und liegen in Steffen Kerfers Schreibtischschubladen. „Welche Schublade wir dann öffnen, können wir erst sagen, wenn die Politik eine Entscheidung getroffen hat.“

Fakt ist jedoch, dass alle Veranstalter und Beteiligten der Sail in den Startlöchern stehen, auf ein Go warten und sehr wohl in der Lage sind, innerhalb von nur wenigen Wochen die 19. Müritz Sail im Mai auf die Beine zu stellen. „Zur Not machen wir dann auch Nachtschichten. Wir waren in den letzten zwölf Monaten genug zu Hause und konnten nicht arbeiten, wir wollen und müssen endlich wieder Veranstaltungen organisieren.“

Weniger Highlights auf größerer Fläche

Damit das Fest nicht zum Hotspot wird, soll es auf einer größeren Fläche mit weniger Highlights und Buden stattfinden, damit Abstände zwischen den Besuchern eingehalten werden können. Mehrere kleine musikalische Acts sind geplant und auch Wettbewerbe auf dem Wasser soll es geben. Auf historische Schiffe und Traditionssegler müssen die Besucher jedoch verzichten.

„Das könnten wir unter Pandemieregeln nicht stemmen“, sagt Steffen Kerfers: „Wir müssen immer schauen, wie viele Menschenmassen können wir als Veranstalter verantworten.“ Auch das Einreiseverbot ins Bundesland macht den Organisatoren einen Strich durch die Rechnung, denn die Traditionssegler sind natürlich nicht ausschließlich in Mecklenburg-Vorpommern beheimatet.

86 Schiffe aktuell für Hanse-Sail angemeldet

Aktuelle Zahlen kann Anja Thomanek aus dem Organisationsbüro der Hanse Sail liefern: 86 Schiffe haben sich bislang für die 30. Sail in der Hansestadt Rostock angemeldet. Damit unterscheidet sich die Zahl nicht von den Vorjahren ohne Pandemie. Vom 5. bis zum 8. August soll das große maritime Fest stattfinden.

„Wir erstellen aktuell Konzepte und planen eifrig. Wir sind optimistisch“, sagt Anja Thomanek. Sie ist aber auch froh, dass noch ein Zeitpuffer von vier Monaten vor ihnen liegt. „Wir treten jeden Tag in Verhandlung mit den Gesundheitsämtern, der Polizei, der Feuerwehr – an jedem Tag kann sich etwas verändern und eine konkrete Planung ist derzeit nicht möglich.“

Erlebnisbereiche und Ruhezonen

Fest steht, dass das Gelände auf dem die Jubiläums-Sail stattfinden soll, vergrößert wird. Gehlsdorf und die Innenstadt könnten in die Flaniermeile einbezogen werden, um das Festgeschehen zu entzerren. Abstände zwischen Verkaufsständen und Buden werden vergrößert, Besucherströme gelenkt und es wird einzelne Erlebnisbereiche geben, die deutlich voneinander getrennt werden. Außerdem sollen Ruhezonen immer wieder für eine Entspannung im Besucherfluss sorgen.

Auf Traditionssegler, Fahrgeschäfte, Gastronomie und Markt sollen die Besucher aber nicht verzichten müssen – auch wenn alles im besten Falle in einem kleineren Rahmen stattfinden wird. Die Frage, ob es eine große Bühne geben wird, ist eine von vielen, die Anja Thomanek aktuell noch nicht beantworten kann. Bis August kann eben noch viel passieren.

Falls es Einschränkungen der Besucherzahlen geben wird, würde das den Organisatoren sehr leid tun. Ein negativer Corona-Test, den die Menschen vor Betreten der Flaniermeile vorzeigen müsste, würde einen riesigen organisatorischen Aufwand bedeuten. Aktuell können die Veranstalter nur spekulieren, abwarten und hoffen.

Noch keine Absage für Sassnitzer Hafentage

Das sagt auch Katrin Mau, Pressesprecherin von „Großmarkt Rostock“, die unter anderem die Hafentage in Sassnitz auf Rügen organisieren. Noch ist das größte maritime Fest der Insel für den 9. bis 11. Juli geplant. Eine Absage habe die Kommune aktuell noch nicht erteilt und so stehen auch hier die Veranstalter in den Startlöchern. „Wir hoffen aktuell noch, dass wir unseren Pfingstmarkt in Rostock auf die Beine stellen dürfen“, sagt die Pressesprecherin und so heißt es auch hier: Vorbereitungen werden getroffen, aber der Schlaf der Veranstalter bleibt unruhig.

Von Carolin Riemer