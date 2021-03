Rostock

Was hat Marteria vor? Lange hat der Rostocker Rapper nichts von sich hören lassen – jedenfalls nicht musikalisch. Seit rund eineinhalb Jahren ist der Musiker, mit bürgerlichem Namen Marten Laciny, nun schon im Sabbatical. Nun taucht er wieder auf, in den sozialen Netzwerken.

Sein neuster Post auf Instagram lässt Fans aufhorchen: In einem Video, das der Rapper mit „Es geht los“ kommentiert, kapert Marteria ein Angel-Boot und kündigt eine Premiere an: Am heutigen Donnerstag (11. März), um 23.59 Uhr soll auf Youtube ein neuer Song samt Video zu sehen sein. Dazu die Botschaft: „Niemand bringt Marten um“ – Titel der neuen Single.

Aus dem Off im Insta-Clip kommentiert den Bootklau ein weiterer bekannter Rostocker, der offenbar mit an Bord ist: Jan Gorkow aka Monchi. Mit dem Leadsänger von Feine Sahne Fischfilet ist Marteria zuvor schon um die Häuser gezogen. Beweisvideos davon hatte der Rapper zuvor bereits auf Instagram veröffentlicht – inklusive Nacktbad von Monchi.

Wer die Songpremiere Donnerstagnacht kaum erwarten kann, kann sich die Zeit bis dahin mit Texten verkürzen: Auf Youtube hat Marteria einen Countdown erstellt und lässt seine Fans im Chat kommentieren.

