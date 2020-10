Vorland

Erste Gerüchte, dass im Fleischereibetrieb in Vorland viele Mitarbeiter positiv auf Covid-19 getestet wurden, verbreiteten sich noch schneller als das Virus. 450 Einwohner leben aktuell in der Gemeinde Splietsdorf, zu der auch das verschlafene Vorland gehört. Neuigkeiten werden hier meist am Gartenzaun weitererzählt. Doch an diesem Freitagvormittag ist das Wetter zu schlecht für einen Plausch am Zaun.

Sicherheitsmänner am Tor

Bei Blömer Fleisch läuft der Betrieb an diesem Morgen auf den ersten Blick ganz gewöhnlich ab. Gabelstapler und Lkw fahren auf dem großen Gelände umher. Ein Postbote gibt Pakete ab. Lediglich die Sicherheitsmänner am Tor beweisen, dass hier eben doch nicht alles alltäglich ist.

Auch Bürgermeister Burghard Rübcke von Veltheim erfuhr zunächst hinter vorgehaltener Hand von der Infektion eines Mitarbeiters. Am Freitagvormittag bestätigt der Landkreis offiziell die Zahl von 57 Infizierten. Landrat Stefan Kerth ( SPD) ordnete für 118 Kontaktpersonen Quarantäne an. Der Bürgermeister reagiert besonnen auf die Nachricht. „Wir müssen nun mit Augenmaß und Menschlichkeit mit der Sache umgehen und keine Panik schüren.“ Rübcke von Veltheim macht kein Geheimnis daraus, dass die kleine Gemeinde durch die Gewerbesteuern, die der große Fleischereibetrieb zahlt, finanziell besser aufgestellt ist als so manche Nachbargemeinde. „Natürlich ist es ein wichtiger Betrieb für uns. Wir haben sofort unsere Hilfe angeboten, falls sie benötigt wird.“ Hilfe, beispielsweise beim Einkaufen, sichert er auch den Anwohnern zu. Immerhin sei das Durchschnittsalter in der Gemeinde hoch. „Vorsicht ist geboten“, mahnt das Gemeindeoberhaupt.

Viele Mitarbeiter wohnen in Gremersdorf

Bei Blömer arbeiten viele Polen. Sie leben in einem Block in Gremersdorf teilen sich dort auch Zimmer und Wohnungen. Am Freitagmorgen parken etliche Autos mit polnischen Kennzeichen vor dem Haus. Eine Anwohnerin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, hofft, dass sich die Mitarbeiter an die Quarantäne und den Abstand halten. Oft seien die Mitarbeiter nämlich durch ihre Ausgelassenheit bei Dorffesten aufgefallen. Eine andere Anwohnerin ergänzt, dass am Wochenende im katholischen Polen hohe Feiertage anstehen und fragt sich, ob sie nun trotz Quarantäne nach Hause zu ihren Familien fahren.

In unmittelbarer Nachbarschaft zu dem Wohnblock liegt die Kita Pusteblume. „Wir betreuen kein einziges Kind, deren Eltern in dem Betrieb arbeiten“, sagt eine Mitarbeiterin erleichtert und klopft drei Mal auf Holz. Sie habe gleich am Morgen die Information vom Gesundheitsamt bekommen und konnte Eltern, die besorgt in der Kita anriefen, beruhigen. „Wir sind sehr froh, aber auch besorgt. Das Virus kommt immer dichter.“ Das kann Bürgermeister Burghard Rübcke von Veltheim nur bestätigen. Noch am Frühstückstisch erhielt er am Freitag einen Anruf von seinem Sohn. „Er sagte noch, dass wir in Vorland doch noch am sichersten leben. Nur eine Stunde später war alles anders.“

In diesem Block in Gremersdorf leben einige Mitarbeiter. Quelle: Christian Rödel

Klinik Bartmannshagen verhängt Besucher-Stopp

Aufgrund des Ausbruchs in Vorland zieht nun auch das DRK-Krankenhaus im nahen Bartmannshagen die Notbremse. Ab sofort dürfen Besucher ihre Angehörigen nicht mehr besuchen. Ausnahmen werden nur in besonderen Fällen gemacht und müssen vorher mit dem diensthabenden Arzt abgesprochen werden. „In der Region rund um Grimmen gibt es nun eine unbekannte und kaum noch nachvollziehbare Menge an Kontaktpersonen. Wir müssen unsere Patienten dringend schützen“, sagt der Ärztliche Direktor Lutz Ruppert. In Bartmannshagen wurden bis Freitagmittag noch keine Patienten mit Covid-19-Symptomen behandelt oder stationär aufgenommen.

