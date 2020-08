Die Einführung von „Wasserschutzbrot“ könnte den Nitratgehalt im Trinkwasser senken. Bauern würden auf landwirtschaftlich genutzten Wasserschutzflächen weniger düngen. Mit dem Getreide könnte ein spezielles Brot gebacken werden. Noch hapert es an einer geeigneten Mühle in Vorpommern.

In der Traditionsbäckerei „Sternback“ in Kandelin könnte es in Zukunft vielleicht einmal Wasserschutzbrot zu kaufen geben. Bäcker Sven Nilius und Agraringenieurin Astrid Kowatsch von Vorpommern Connect in der Backstube. Quelle: Fotos: Anne Ziebarth