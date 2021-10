Pasewalk/Berlin

„Bitte mal den Motor ausstellen“, ruft ein Bundespolizist an der Autobahn 11 bei Pomellen durch die geöffnete Seitenscheibe einem Autofahrer zu, dessen Wagen er zur Kontrolle gestoppt hat. „Meine Beifahrerin hat gesundheitliche Probleme“, sagt der Fahrer. Als die zwei Polizisten der deutsch-polnischen Polizeieinheit auf die Beifahrerseite eilen, flüchten Fahrer und ein weiterer Insasse ins Gebüsch.

Das gestellte Szenario könne an der deutsch-polnischen Grenze immer wieder vorkommen, sagt Ausbilder Axel Gladow, der das Polizeitraining am Dienstag leitet. Und Jürgen Köhler, Leiter von rund 300 Beamten der Inspektion Pasewalk, erläutert: „Wir brauchen solche Übungen, damit die Beamten beider Seiten in der Praxis sicher sind.“

Das Training gehört zu einem EU-Projekt, das die drei deutsch-polnischen Einheiten in Pomellen, Frankfurt (Oder) und Görlitz fit halten soll. „Wir machen das, um uns zu schützen und niemanden zu verletzen“, sagt Köhler. Die 36 polnischen und deutschen Frauen und Männer aus Pomellen haben so schon den Einsatz bei einer Kindesentziehung und der Kontrolle eines Reisebusses geübt. Nun sei das Thema „Schleusungen“ dran.

Illegale Grenzübertritte steigen an

Der Zeitpunkt passt. Obwohl einige Grenzbewohner sagen, dass die Bundespolizei angesichts der hohen Zahlen illegaler Einreisen auch so genug zu tun hätte. So türmt sich in Waldstücken wie bei Hintersee und Blankensee Müll, weil dort Schleuser immer wieder Migranten campieren lassen, bevor sie Asyl beantragen.

Die stark gestiegenen illegalen Einreisen sind derzeit die größte Herausforderung für polnische und deutsche Beamte zwischen Usedom und der Autobahn 11 bei Pomellen. Auch deshalb machen sich Köhler und der Leiter des Grenzschutzes Stettin, Zbigniew Palka, zu dem 200 Beamte gehören, diesmal selbst ein Bild vom Polizei-Training.

Seit Monatsbeginn haben Beamte auf deutscher Seite rund 300 Menschen aufgegriffen, die illegal über Belarus eingereist waren und fast ausschließlich aus dem Irak kamen. „Wir sind den Hinweisen der Bürger sehr dankbar“, sagt Köhler. Für Polen seien die gemeinsamen Streifen ebenfalls sehr wichtig, betont Palka.

Polen ist auf Hilfe angewiesen

Auf Fragen, warum denn nicht mehr Flüchtlinge schon in Polen gefasst würden, antwortet Köhler: Soweit er wisse, müssten die polnischen Einheiten im Westen Kräfte an Polens Ostgrenze schicken, da der Flüchtlingsdruck dort erheblich sei. Es komme hinzu, dass die Schleuser ihre Klientel in Belarus in Fahrzeugen möglichst schnell durch Polen nach Deutschland transportierten. Da sei es schwierig, die richtigen Fahrzeuge „herauszufischen“.

Trotz allem hätten andere Straften wie Autoschiebungen aus dem Westen oder der Diebstahl von beispielsweise Wohnmobilen nicht abgenommen, sagt Köhler. Auch deshalb sei so ein Training sehr wichtig.

Auf dem Übungsgelände haben die Polizisten derweil die Frau mit den Gesundheitsproblemen stabilisiert und Rettungskräften übergeben. Erst dann werden die Flüchtigen verfolgt. Wie beim Training zu erwarten, werden sie gefasst, gefesselt und abgeführt – auch das müsse geübt werden, heißt es. Und Ausbilder Gladow hat auch schon einen Fehler entdeckt: Ein Beamter dürfe sich – solange der Motor noch läuft – nie direkt vor das Kontrollauto stellen, um es zu anzuhalten. Das sei viel zu gefährlich.

