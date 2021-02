Einreiseverbote, mehr Tests und verschärfte Kontrollen an den Grenzen und in Pflegeheimen: Mit einem Zehn-Punkte-Plan hat Landrat Michael Sack (CDU) am Donnerstagabend auf die anhaltend hohen Infektionszahlen in Vorpommern-Greifswald reagiert. Das Wichtigste im Überblick.