Wolgast

Im Landkreis Vorpommern-Greifswald sind die ersten Corona-Mutationen (englische Mutation B 117) aufgetreten. Das bestätigte eine Sprecherin der Kreisverwaltung auf Nachfrage der OSTSEE-ZEITUNG.

Ausdrücklich bestätigt wurde auch, dass es sich dabei nicht um einen Einzelfall handelt, sondern um mehrere Infizierte, bei denen die Mutation nachgewiesen wurde. Diese Befunde würden sehr ernst genommen, so die Sprecherin. Die englische Mutation gilt als ansteckender und ist womöglich auch häufiger mit schweren Verläufen verbunden. Die Virus-Variante ist bereits in mehreren anderen Landkreisen in Mecklenburg-Vorpommern aufgetaucht.

„Wollen verhindern, dass Panik in der Bevölkerung ausbricht“

Aus diesem Grunde wird nach einer Coronaerkrankung bei Feststellung der englischen Mutation B 117 mit der betroffenen Person nochmals separat Kontakt durch die Ärzte des Gesundheitsamtes aufgenommen. Der oder die Betroffene werden in einem Gespräch über das weitere Verfahren beraten und informiert. „Wir wollen verhindern, dass Panik in der Bevölkerung erzeugt wird. Gleichzeitig ist es wichtig, den Menschen die Informationen an die Hand zu geben, die sie benötigen“, heißt es dazu aus der Pressestelle des Landkreises.

Wie die englische Corona-Mutationsvariante in den Landkreis kam, ist noch nicht bekannt. Gesundheitsexperten vermuten aber einen Zusammenhang zur polnischen Grenze. In Polen gibt es mittlerweile viele Menschen, die in England arbeiten. Genauso arbeiten viele Bürger, gerade in Swinemünde, auf der deutschen Seite der Insel Usedom. Während der Zeit zwischen Weihnachten und Silvester sind viele der Arbeitskräfte zu ihren Familien nach Hause gefahren. Denkbar, dass dabei auch die Virusmutation mitgebracht und weitergegeben wurde.

Landrat Michael Sack (CDU) appelliert nun, nachdem die englische Corona-Mutation auch im Kreis Vorpommern-Greifswald nachgewiesen wurde, noch einmal eindringlich an die Bürger. Fahrten nach Polen, um dort zu tanken oder Zigaretten zu kaufen, sollten ebenso unterbleiben wie zu viele Kontakte im häuslichen Bereich. Auch an die geltende Maskenpflicht und die Abstandsregelung sollten sich alle unbedingt halten.

Von Cornelia Meerkatz