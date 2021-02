Greifswald

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald hat seit Monaten hohe Corona-Infektionszahlen – und womöglich bereits seit Anfang Dezember 2020 Probleme, Kontaktpersonen bei positiven Fällen zeitnah zu informieren. Das legt ein Fall aus Greifswald nahe: Bis ihre Tochter offiziell in Quarantäne geschickt wurde, seien drei Tage vergangen, schildert Christiane Baller.

Was war passiert? Anfang Dezember 2020 erkrankten in Greifswald mehrere Fahrer des Transportdienstes HKS, den auch Ballers Tochter nutzt. Sie lebe im assistierten Wohnen und arbeite in einer Werkstatt für Menschen mit Beeinträchtigungen.

Kehrtwende bei der Quarantäneanordnung

Eine Mitarbeiterin der Werkstatt habe Baller über den Corona-Ausbruch und die anstehende Quarantäne für ihre Tochter informiert. Die Mutter rechnete bald mit dem Anruf des Gesundheitsamtes. Doch nichts geschah. „Zwei Tage später rief ich im Gesundheitsamt an, da sich niemand bei uns meldete“, erzählt sie.

Am Telefon habe ihr eine Mitarbeiterin freundlich erklärt, dass keine Quarantäneanordnung vorliege. Dann die Kehrtwende: Einen Tag später, an einem Sonnabend, sei die zweiwöchige Quarantäne doch offiziell verhängt worden. Der Termin zum letztlich negativen Corona-Test ihrer Tochter habe weitere zwei Tage später stattgefunden, so Christiane Baller.

Infektionsgeschehen in Vorpommern-Greifswald ist „diffus“

Kreissprecher Achim Froitzheim bestätigt: Es habe bereits Fälle gegeben, bei denen mehrere Tage zwischen einer Infektion und dem ersten Anruf des Gesundheitsamtes vergingen. „Als die Zahlen niedriger waren, hat der Kreis das auch tagesaktuell geschafft“, sagt er. Zum konkreten Fall könne er keine Auskunft geben.

Es könne aber grundsätzlich vorkommen, dass Daten zu Kontaktpersonen fehlen, sagt Froitzheim. „So ist es in diesem Arbeitsprozess durchaus möglich, dass die Mitarbeiter zunächst davon ausgehen konnten, es müsse keine Quarantäne angeordnet werden.“ Bei neuen Informationen könne sich die Einschätzung schon am nächsten Tag ändern.

Es käme nicht selten vor, dass Listen unvollständig seien und einzelne Kontakte nachgemeldet werden. Bei der hohen Zahl an Kontakten sei es schwierig und zeitintensiv, sie dem zuständigen Bearbeiter zuzuordnen, begründet Froitzheim Verzögerungen.

Vorpommern-Greifswald ist Risikogebiet

Am 3. Dezember, als Baller und ihre Tochter auf den Anruf des Gesundheitsamtes warteten, betrug die Inzidenz in Vorpommern-Greifswald nach Zahlen des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) 79,8 Infektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche. Damit war der Landkreis bereits Risikogebiet.

Auch derzeit ist Vorpommern-Greifswald mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 150 der am stärksten betroffene Landkreis in MV.

200 Männer und Frauen arbeiten in der Kontaktnachverfolgung

Christiane Baller bedauert, dass immer noch, wie bei ihrer Tochter, Tage bis zur ersten Kontaktaufnahme vergehen: Bei der Firma Industrie- und Umweltlaboratorium Greifswald hatte es Anfang Januar sechs Tage von der ersten Positivtestung an gedauert. „Bei diesen hohen Inzidenzzahlen im Landkreis muss man schneller arbeiten, um Kontaktketten zu durchbrechen. Die Gesundheitsämter, die an der Basis arbeiten, müssen dafür ordentlich ausgestattet sein“, fordert Baller.

Achim Froitzheim, Sprecher des Landkreises Vorpommern-Greifswald: „Kontaktnachverfolgung bringt die Beschäftigten an ihre Belastungsgrenze.“ Quelle: Landkreis Vorpommern-Greifswald

Wie will der Kreis die Lage bessern? Mehr Mitarbeiter seien in der Kontaktnachverfolgung eingestellt worden, sagt Achim Froitzheim. Derzeit seien es insgesamt 200 Personen. „Der Landkreis stockt das Personal regelmäßig auf. Jedoch bringt die Kontaktnachverfolgung die Beschäftigten an die Belastungsgrenze, weshalb unvermeidliche Ausfälle kompensiert werden müssen.“

Seit Herbst setzt der Kreis deswegen auf die Hilfe der Bundeswehr: 30 Soldatinnen und Soldaten seien in der Kontaktnachverfolgung und der Abstrichnahme tätig. Das Abstrich- sowie das Impfzentrum Pasewalk werden gar komplett von Bundeswehrkräften betrieben.

Teilweise dauere es zudem mehr als 24 Stunden, bis das Labor Testergebnisse an den Kreis übermittelt, erklärt der Kreissprecher. Das und die hohe Zahl an Infektionen mache die Mitarbeit der Infizierten so wichtig, appelliert Froitzheim– sie bekämen ihr Ergebnis häufig früher über das Smartphone.

Positiv Getestete müssen Kontakte informieren

Positiv getestete Personen sind, solange sie dazu fähig sind, laut Allgemeinverfügung des Landkreises verpflichtet, eine Kontaktliste zu erstellen. Die müssen sie an das Gesundheitsamt senden und zusätzlich die Personen auf der Liste informieren. Kontakte der Kategorie I müssen sich ebenfalls in Quarantäne begeben (siehe Infokasten). Das Gesundheitsamt bespricht dann das weitere Vorgehen mit den Betroffenen.

Zu geringer Abstand bedeutet Quarantäne Quarantäne oder weiter frei bewegen: Entscheidend ist, auf welche Art Personen Kontakt zu Infizierten hatten. Das Gesundheitsamt ordnet Kontakte danach ein, ob sie weniger als 1,5 Meter Abstand zu einer mit Corona infizierten Person hatten oder aber, unabhängig vom Abstand, mehr als 30 Minuten zusammen in einem schlecht belüfteten Raum waren. Diese Personen der Kategorie I müssen in Quarantäne. Rechtsgrundlage ist die Allgemeinverfügung des Landkreises vom 14. Januar 2021, zu finden unter corona.kreis-vg.de

Quarantäne pünktlich aufgehoben

Dass es zwei Tage bis zum Test von Christiane Ballers Tochter gedauert hat, könne an der damaligen Teststrategie des Kreises gelegen haben: Bei Personen ohne Symptome sei ein Test bis zum zehnten Tag nach Beginn der Quarantäne vorgesehen gewesen.

Eine Meldung kam dann aber doch wie erwartet, erinnert sich Baller: „Es gab am Abend vor Ablauf der Quarantäne ganz pünktlich noch ein Telefonat. Ich wurde gefragt, wie es uns ginge. Dann hob die Kollegin die Quarantäne auf.“

Von Christopher Gottschalk