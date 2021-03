Eggesin/Penkun

Großeinsatz der Polizei in Vorpommern: Wegen eines mutmaßlich großangelegten Betrugs hat die Polizei am Mittwochmorgen mehrere Wohnungen und Geschäftsräume einer Jugendeinrichtung in sieben verschiedenen Orten im Landkreis Vorpommern-Greifswald durchsucht – unter anderem in Eggesin und Penkun, sagt Claudia Tupeit, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Neubrandenburg. Ein 61-jähriger Mann aus der Region wird verdächtigt über mehrere Jahre in seiner beruflichen Funktion öffentliche Leistungen erschlichen zu haben. Nach derzeitigem Stand ist von einer Schadenssumme im mittleren fünfstelligen Bereich auszugehen. Zudem werden ihm Körperverletzung und Freiheitsberaubung vorgeworfen.

Quelle: Christopher Niemann

In Eggesin waren die Ermittler von 6 Uhr an rund drei Stunden im Einsatz. Bei den Durchsuchungen haben die Polizeibeamten unter anderem Geschäftsunterlagen sowie Datenträger und Speichermedien sichergestellt. Die Beschlüsse dazu wurden vom Amtsgericht Neubrandenburg erlassen. Die Kripo wird zusammen mit der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg die Ermittlungen fortsetzen. Zunächst werden die sichergestellten Daten und Gegenstände untersucht. Im Zusammenhang mit den Durchsuchungen wurden auch Identitäten sowie der jeweilige Aufenthaltsstatus mehrerer Personen überprüft

An der seit Längerem geplanten Aktion waren mehr als 100 Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Anklam, der Bereitschaftspolizei und Polizisten aus mehreren Revieren beteiligt, zudem Kräfte von der Bundespolizei.

Von OZ