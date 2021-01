Greifswald

Am Montagnachmittag stand fest, dass der Landkreis Vorpommern-Greifswald Hochrisikogebiet bleibt. Nachdem der Inzidenzwert am Sonntagnachmittag auf 200,3 geklettert war, sank er am Montag laut Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) zwar minimal um 0,4 auf 199,9. Doch damit ist er weiter direkt an der kritischen 200er Marke für die Einstufung zum Hochrisikogebiet. Allerdings ist das nur eine Momentaufnahme.

Noch hat der Landkreis Vorpommern-Greifswald keine Allgemeinverfügung zur Verschärfung der Corona-Regelungen erlassen. Die Verfügung liegt zwar parat, ist aber von Landrat Michael Sack ( CDU) noch nicht unterzeichnet worden. Ein Grund dafür dürfte eine Festlegung des MV-Gipfels sein, nach der mindestens zwei Tage hintereinander der Inzidenzwert des Kreises über der 200er Marke liegen muss, um die Maßnahmen im Lockdown zu verschärfen.

Anzeige

Verschärfte Regelungen noch in dieser Woche?

Laut einer Sprecherin des Landkreises sind seit Sonntag 69 neue Corona-Fälle dazugekommen. Eine weitere Person starb an oder durch Corona. Damit hat Vorpommern-Greifswald inzwischen 3317 bestätigte Corona-Infektionen. Bislang wurden 65 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gezählt.

In der Kreisverwaltung, aber auch in zahlreichen anderen Amtsverwaltungen rechnen viele Mitarbeiter damit, dass es durchaus in dieser Woche noch zu einer Verschärfung der Corona-Regelungen wegen weiter steigender Inzidenzwerte über der 200er Marke kommen kann.

Doch was bedeutet das für die Menschen im Landkreis?

Das soll für Kitas und Schulen gelten

Kindertagesstätten und Schulen sollen in Vorpommern-Greifswald auch geöffnet bleiben, wenn der Kreis länger als zwei Tage Hochrisikogebiet bleibt. Die Betreuung in der Kita für Eltern, die berufstätig sind, soll weiter gewährleistet werden.

Die jetzige Regelung des Präsenzunterrichts für Abschlussklassen soll ebenfalls beibehalten werden. Der Landkreis favorisiert diesen Weg im Gegensatz zum Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, wo nach der Einstufung als Hochrisikogebiet alles geschlossen wurde. Dennoch werde weiterhin an alle Eltern die Bitte gerichtet, sofern es möglich ist, die Kinder zu Hause zu betreuen.

Nächtliche Ausgangssperre

Von einer nächtlichen Ausgangssperre ist auszugehen, auch wenn gerade im ländlichen Raum in vielen Gemeinden sowieso nach Einbruch der Dunkelheit die sprichwörtlichen Bürgersteige hochgeklappt werden.

Im Nachbarkreis Mecklenburgische Seenplatte mussten die Bürger zwischen 21 und 6 Uhr morgens in ihren Wohnungen bleiben, sofern sie nicht zur Arbeit mussten. Ähnlich wird die zeitliche Eingrenzung in Vorpommern-Greifswald sein.

15-km-Radius – schon ab gemeldeter Wohnadresse

Auch die Einschränkung des Bewegungsradius von 15 Kilometern um den Wohnort wird zu den Einschränkungen gehören, die festgelegt werden, hieß es auf OZ-Nachfrage vom Kreis. Die 15-km-Entfernung gilt ab der gemeldeten Wohnadresse. Greifswalder, die in der Innenstadt wohnen, können demzufolge nicht so weit aufs Land fahren wie Greifswalder, die in Eldena ihre Wohnadresse haben.

Zweitwohnungen

Ob Besitzer von Zweitwohnungen, die im Landkreis gemeldet sind, weiterhin einreisen dürfen, ist noch nicht endgültig entschieden. Der Kreis kann allein entscheiden, ob es weiterhin zulässig ist oder verboten wird.

Grenzverkehr zu Polen

Eine klare Absage dagegen hat Landrat Sack Forderungen von Bürgern erteilt, die Grenze zu Polen zu schließen. Das Nachbarland hat gerade seinen harten Lockdown um zwei Wochen verlängert. Es gilt für Einreisende Quarantänepflicht – Grenzpendler sind ausgenommen. Im Umkehrschluss gilt auch für Einreisende aus Polen in unseren Landkreis eine Quarantänepflicht. Mehr dazu: Polen verlängert Lockdown: Das gilt für die Grenze nach MV

Quarantäneregeln

Von der Quarantäne können sich Personen befreien, die aufgrund des Besuchs von Verwandten ersten und zweiten Grades, des nicht im gleichen Hausstand angehörigen Ehegatten oder Lebensgefährten oder eines geteilten Sorgerechts oder eines Umgangsrechts einreisen. Dazu muss ein negatives Testergebnis vorliegen, das höchstens 48 Stunden alt ist oder bei Einreise in die Bundesrepublik Deutschland vorgenommen wird. Ferner dürfen keine coronatypischen Symptome auftreten.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Besuch bei Kernfamilie

Werden im Rahmen strengerer Regelungen weiterhin Besuche der Kernfamilie möglich sein? Ja, Sie dürfen weiterhin die Kernfamilie besuchen. Zur Kernfamilie gehören die Ehegatten, eingetragene Lebenspartner, Lebensgefährten, Kinder, Eltern, Geschwister, Enkel, Urenkel, Großeltern und Urgroßeltern. Sie können sich von Ihren im gleichen Haushalt lebenden Ehegatten, eingetragenen Lebenspartnern, Lebensgefährten und Stiefkindern begleiten lassen.

Strengere Regeln für gesamten Kreis

Wenn der Landkreis Vorpommern-Greifswald über mehrere Tage Hochrisikogebiet bleibt, werden die neuen strengeren Regelungen laut Landrat für alle Teile des Kreises gelten, auch wenn es zahlreiche Ämter gibt, die mit ihrer Inzidenz deutlich unter der 200er, ja sogar der 100er Marke liegen. Zudem ist jeder Bürger angehalten, sich genau über die Regelungen zu informieren, da es immer Ausnahmeregelungen für bestimmte Gruppen gibt.

Covid-16 Grafik Landkreis Vorpommern Greifswald 7 Tages Inzidenz Quelle: Aus externer Quelle eingestellt, von Arno Zill hübsch gemacht

65 Corona-Fälle allein in Ueckermünder Pflegeheim

Der Inzidenzwert ist in Vorpommern-Greifswald binnen kurzer Zeit so hochgestiegen, weil es im Süden des Kreises in Ueckermünde einen großen Corona-Ausbruch gab. Im dortigen Seniorenpflegezentrum „Vitanas am Tierpark“ wurden 47 Bewohner und 18 Mitarbeiter positiv getestet. Der Inzidenzwert stieg dort am Freitag innerhalb von zwei Tagen von 284 auf 817.

Laut eines Kreissprechers hätten Nachverfolgungen ergeben, dass sich viele Bewohner über Weihnachten und Silvester bei Verwandten angesteckt haben. Die Leitung der Pflegeeinrichtung habe umgehend infizierte und nichtinfizierte Bewohner getrennt voneinander untergebracht. Zur Frage, warum nach den Feiertagen im Heim keine Testungen vorgenommen wurden, wollte die Geschäftsführung nichts sagen.

Landrat appelliert an alle Bürger

Laut Robert-Koch-Institut sind in den letzten sieben Tagen 471 neue Corona-Fälle im Landkreis dazugekommen, die meisten davon im privaten Bereich. Für Landrat Michael Sack ist das Grund genug, noch einmal an alle Einwohner des Landkreises zu appellieren: „Wir alle sollten unser Verhalten im Zusammenhang mit Corona hinterfragen. Werden die Regelungen wirklich ernst genommen oder wird nicht allzu oft eine kleine Ausnahme gemacht. Aber genau diese eine Ausnahme kann die Ansteckung bedeuten. Deshalb bitte ich alle Bürger, sich genau an die Vorschriften zu halten – auch wenn es schwerfällt.“

Von Cornelia Meerkatz