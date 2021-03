Greifswald

Systematische Verzögerungen bei der Meldung von positiven Corona-Fällen, Abweichungen bei den Inzidenzwerten für Vorpommern-Greifswald: Die Diskrepanzen zwischen der tagesaktuell gemeldeten Inzidenz und dem tatsächlichen Wert, der alle nachgemeldeten Fälle einschließt, haben im politischen Raum für viel Wirbel gesorgt – zumal dieser Wert um die für Öffnungen von Schulen so wichtige Schwelle von 100 schwankte.

Nun hat die Kreisverwaltung eine Erklärung für die Abweichungen gefunden, die aus dem Meldeverzug resultieren: Ein seit dem Jahreswechsel geänderter Meldeprozess und Personalmangel.

Wie Achim Froitzheim, Sprecher der Kreisverwaltung, auf OZ-Anfrage sagte, befinde sich bereits neues Personal in der Einarbeitung, „sodass in Zukunft mehr Arbeitskraft zur Verfügung steht und in kürzerer Zeit mehr Indexfälle kontaktiert werden können.“ Indexfälle sind die Menschen, bei denen ein PCR-Test nachwies, dass sie mit Corona infiziert sind.

Kreis: Lagus hat ausführlichere Daten gefordert

Manipulationen, wie von den Grünen vorgeworfen, schloss die Kreisverwaltung aus und verwies auf das seit dem Jahreswechsel geänderte Verfahren. „Um den Jahreswechsel herum (Anstieg der Fallzahlen in unserem Landkreis) wurde vom Lagus die Übermittlung von ausführlicheren persönlichen Daten gefordert und dementsprechend wurde der Meldeprozess angepasst“, so Kreissprecher Froitzheim.

Demnach müssen seitdem, so argumentiert der Kreis weiter, neben den „rohen“ Daten aus der Labormeldung wie Name und Geburtsdatum auch Anschrift und Symptomatik erfasst werden. „Die Anforderungen des Lagus zur Vollständigkeit der Datensätze lassen keine andere Entscheidung zu, als einen Erstkontakt zu den Indexfällen herzustellen und die entsprechenden Punkte zu erfragen.“ Eine Anfrage an das Landesgesundheitsamt (Lagus) blieb bis zum Abend unbeantwortet.

Kreis hat Auffälligkeiten eingeräumt

Bereits vor einer Woche hatte der Kreis eingeräumt, dass es Auffälligkeiten bei den Inzidenzwerten gibt. Die Grünen werfen dem Kreis vor, seit Mitte Februar systematisch Infektionsfälle mit mehrtägiger Verzögerung an die Behörden zu melden, mit dem Effekt, dass die Zahlen nicht oder nur für wenige Tage in die 7-Tage-Inzidenz eingehen.

Damit sei der für Lockerungen wichtige Wert künstlich unter die Inzidenz von 100 gedrückt worden. Landrat Michael Sack (CDU) trage dafür die politische Verantwortung.

Widersprüche bleiben

Trotz der ausführlichen Erklärung des Kreises am Mittwoch bleiben die Grünen bei ihrer Kritik. „Wenn das Lagus den Umfang der angeforderten Daten um den Jahreswechsel erhöht hat, kann das nicht der Grund für die massiven Verzüge ab Mitte Februar sein“, so Kreischef Hannes Damm. Bis dahin sei durch den Kreis über einen Monat und trotz zweiter Welle sauber gemeldet worden, wie das in den anderen Kreisen auch weiterhin der Regelfall sei.

Fälle innerhalb eines Tages kontaktiert?

Nach Angaben des Kreises werden die Indexfälle innerhalb von 12 bis 24 Stunden kontaktiert. Bei erhöhtem Fallaufkommen verlängere sich diese Zeitspanne entsprechend. Das Prozedere bei der Meldung der Fälle beschrieb der Kreis so: Zunächst müsse der Positiv-Befund an den Kreis übermittelt und dann in die Software übertragen werden. Anschließend werde der Indexfall kontaktiert. Erst dann könne die Meldung ans Lagus erfolgen.

Dass Fälle in der Regel innerhalb eines Tages kontaktiert und gemeldet werden, sei „eine blanke Lüge“, sagte Damm und verwies als Beispiel auf den 22. März, für den die tagesaktuelle Statistik 37 Neuinfektionen ausweist. Aus der RKI-Statistik lasse sich ersehen, dass nur eine Neuinfektion vom selben Tag stamme, sieben hingegen vom Vortag, vier vom Vor-Vortag und 25 von drei bis sechs Tagen vor dem 22. März, so Damm. Alle 36 Fälle, die aus dem Zeitraum vor dem 22. März stammen, gehen nur für weniger als sieben Tage in die Inzidenz ein und drücken den Wert entsprechend.

Damm: Vorgehen widerspricht Infektionsschutzgesetz

Damm kritisiert, dass das Vorgehen des Kreises nicht mit dem Infektionsschutzgesetz im Einklang stehe. Der vorgegebene Zeitraum für die Weitermeldung durch das Gesundheitsamt sei im Infektionsschutzgesetz mit „spätestens am nächsten Arbeitstag“ eindeutig definiert. Auch sollen Daten immer „soweit vorliegend“ übermittelt werden, so der Physiker.

„Das Gefährliche an der Untätigkeit des Kreises bei der Problemlösung ist, dass durch die MV-weit einzigartigen Zeitverzüge positiv getestete Menschen häufig tagelang nicht isoliert sind und damit weitere Menschen gefährden.“

Auch die Rostocker IT-Firma systeon hatte unabhängig von Naturwissenschaftlern aus Greifswald und Rostock einen deutlichen Meldeverzug bei den Zahlen aus Vorpommern-Greifswald ausgemacht. So wurde für den Landkreis am Montag offiziell eine Inzidenz von 100,2 ausgewiesen, real habe sie aber bei 129 gelegen.

Von Martina Rathke