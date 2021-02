Während in anderen Teilen des Landes die Infektionszahlen sinken, ist Vorpommern-Greifswald weiter ein Hochrisikogebiet. Nun will der Kreis mit verschärften Regeln reagieren, offenbar auch beim Grenzverkehr. Noch am Freitag hatte sich Landrat und CDU-Landeschef Michael Sack für eine Lockerung ausgesprochen.