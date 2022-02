Vorpommern-Greifswalds Landrat Michael Sack hat sich mit Corona infiziert

Greifswald

Etwas Schnupfen – viel mehr habe Michael Sack (CDU) nicht von seiner Corona-Infektion gemerkt. Beim Landrat des Kreises Vorpommern-Greifswald ist vor ein paar Tagen eine Covid-19- Erkrankung nachgewiesen worden, sodass er sich aktuell in Quarantäne befindet. Der OZ bestätigte Michael Sack, dass es ihm gut geht: „Ich hatte nur milde Symptome, wahrscheinlich, weil ich geboostert bin.“

Angesteckt habe sich der Landrat nach eigener Aussage wohl bei seiner Familie. „Wenn man schulpflichtige Kinder hat, ist es einfach schwer, davon verschont zu bleiben“, sagte der 48-Jährige. Seit einer Woche sei er nun bereits in Isolation zu Hause. Seinen Pflichten ist der Politiker trotzdem nachgekommen. „Ich bin voll im Dienst. Es findet ja derzeit sowieso fast alles digital statt, deshalb ist das kein Problem.“ Beispielsweise habe er heute in einer Videokonferenz mit dem Kreisschülersprecher gesprochen und eine Personalratsbesprechung online abgehalten.

Isolation endet am Freitag

Inzwischen habe der Landrat keine Symptome mehr, sodass die vorgeschriebene Isolation für ihn am Freitag endet. Eine für Donnerstag vorgesehene Pressekonferenz werde noch einmal im Videochat abgehalten, betonte Sack. Beim Kreistag am Montag, dem 28. Februar, in Pasewalk will er aber wieder in Präsenz dabei sein.

Von OZ/acs