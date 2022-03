Spektakulärer Einsatz in dem kleinen Ort bei Eggesin (Vorpommern-Greifswald): Die Polizei rückte mit zehn Streifenwagen und Spezialkommando an, nachdem ein 41-Jähriger seinen Arbeitskollegen angekündigt hatte, sie zu töten. Er hatte tatsächlich eine Schreckschusswaffe. So nahm die Polizei den stark Angetrunkenen fest.