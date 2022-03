Wolgast/Zarnitz

Bei der Frage, wie es persönlich weitergehen soll, kullern bei Olena Radii (28) die Tränen. Im Augenblick kann sie dazu noch gar nichts sagen. Wenigstens sind sie und ihre Kinder David und Diana erst einmal in Sicherheit.

Olenas Mutter, Nadiia Kovalova, hatte nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine kurzentschlossen die Initiative ergriffen. Die 50-Jährige arbeitet seit 2017 als Melkerin in der Milchviehanlage Zarnitz bei Hohendorf. Von hier aus war sie am 24. Februar erst per Auto und dann per Zug zur polnisch-ukrainischen Grenze gefahren, um ihre beiden Töchter Olena und Svetlana und deren drei Kinder nach Vorpommern zu holen.

Der Mann blieb in der Ukraine zurück

Der Plan ging auf. „Ab der Grenze liefen wir in Polen neun Kilometer weit zu Fuß mit den Kindern im Arm. Dann trafen wir unsere Mutter“, erzählt Olena Radii. Bei dem Gedanken, dass sie ihren Mann an der Grenze habe zurücklassen müssen, muss sie wieder weinen. „Auch haben wir kein Gepäck mitnehmen können, nur eine kleine Tasche mit unseren Dokumenten“, schildert sie.

Svetlana arbeitete in Ternopil als Kinderpsychologin und verschafft sich nun in Zarnitz mit der Betreuung der Kälber etwas Ablenkung. Quelle: Tom Schröter

Am 26. Februar kamen die sechs schließlich wohlbehalten in Zarnitz an, wo sie nun zusammen mit der Mutter wohnen. Eine Menge Hilfe wurde ihnen seither zuteil. Mirko Schütt, Bauleiter der Peeneland Agrar GmbH, zum Beispiel baute Betten auf und schaffte Kleidung herbei. „Viele Leute haben etwas beigesteuert und einen Kinderwagen hatte ich noch zu stehen“, berichtet der 34-Jährige. Auch ein Auto will Peeneland den Flüchtlingsfrauen zur Verfügung stellen.

Die beiden Jungs David (3) und Philipp (4) besuchen seit vergangener Woche Donnerstag die katholische Kita St. Marienstift in Wolgast. „Die beiden sind erstmal zur Eingewöhnung bei uns. Mit dem Jugendamt ist alles abgestimmt“, erzählt Kita-Leiterin Theresia Asmussen. Während der ersten Tage begleiten die beiden Mütter ihre Schützlinge noch.

Olena ist in ihrer Heimatstadt Ternopil Journalistin bei der Zeitung „Freies Leben in Ternopil“, während ihre Schwester Svetlana (27) als Kinderpsychologin dort bis vor wenigen Tagen in einer integrativen Kindertagesstätte tätig war. „Möglicherweise kann Svetlana auch in Deutschland arbeiten, wenn noch mehr Kinder aus dem ukrainischen Kriegsgebiet als Flüchtlinge zu uns kommen. Ich habe das Jugendamt entsprechend informiert“, erklärt Theresia Asmussen.

Zur Ungewissheit kommt die Zerrissenheit

Peeneland-Geschäftsführer Bernard Kowolik (rechts) im Gespräch mit Melkerin Nadiia Kovalova und Bauleiter Mirko Schütt. Quelle: Tom Schröter

Zurzeit hilft Svetlana bei Peeneland im Melkzentrum und betreut die Kälber. „So verschafft sie sich etwas Ablenkung“, meint Peeneland-Geschäftsführer Bernard Kowolik (65), dem die schlimme Situation der Betroffenen an die Nieren geht: „Das nimmt einen selber mit. Diese Zerrissenheit der Familie und die Ungewissheit. Und es geht ja auch um die Frage, wie man später zu Hause von denen empfangen wird, die dageblieben sind und gekämpft haben.“

Die Mutter Nadiia Kovalova verfolgt unterdessen die neuesten Nachrichten aus der Ukraine und sieht, wie ihre Landsleute auch beim Passieren sogenannter humanitärer Korridore beschossen werden. „Es gibt kaum noch etwas zu essen, weil die Russen die Versorgung nicht durchlassen, und es fehlt an Medizin“, sagt sie. Zum Glück sei bisher der telefonische Kontakt zu den Daheimgebliebenen nicht abgerissen. Ständig steht sie mit ihren Verwandten unter anderem in Charkiw, Mariupol und Odessa in Kontakt. Und immer wieder bedanken sich die drei Frauen bei ihren hiesigen Helfern, denen dies sehr peinlich ist.

Von Tom Schröter