Nachdem sich mehrere Besucher von Pfingstgottesdiensten der katholischen Kirche in Vorpommern mit dem Coronavirus infiziert hatten, sind am Wochenende im Kreis Vorpommern-Rügen keine Test gemacht worden. Die Abstrichzentren in Ribnitz-Damgarten, Stralsund und in Bergen auf Rügen waren nicht besetzt, teilt der Landkreis mit.