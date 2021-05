Der Fünf-Punkte-Plan für die Öffnungen in Vorpommern-Rügen nimmt Konturen an. Doch noch hat der Kreis keine Zustimmung aus Schwerin. Landrat Stefan Kerth sendet dennoch eindeutige Signale an Einzelhandel, Gastronomie, Kitas und Schulen. Er erklärt, wie er sich die nächsten Schritte vorstellt.