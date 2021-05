Das große Shoppen ist im Landkreis Vorpommern-Rügen wieder möglich – eine Woche vor der offiziellen Öffnung des Einzelhandels im Land. Aber wer darf jetzt wieder in die Geschäfte in Stralsund, auf Rügen oder in Ribnitz-Damgarten? Und was ist beim Einkaufen zu beachten? Die OZ klärt die wichtigsten Fragen.