Rostock

Die Rostocker Vorpommernbrücke sackt weiter ab. Dass das wichtigste Bauwerk für den Verkehr der Hansestadt marode ist, steht schon länger fest. „Die Fahrbahn hängt mittlerweile fast 20 Zentimeter durch. Der Grenzwert liegt bei 22,5 Zentimetern, dann müssten wir die Brücke komplett sperren“, sagt Holger Matthäus (Grüne).

Für die Stadt gehe es deshalb jetzt um jeden Millimeter – „denn wir müssen Zeit gewinnen“, so der Verkehrssenator. Dass ein Neubau der Vorpommernbrücke nötig wird, sei klar. „Aber vor 2025 wird da mit Blick auf die Bundesgartenschau erstmal nichts passieren“, erklärt er.

Die Entscheidung, die jeweils rechten Spuren der Brücke für Lkw zu sperren und so die Gewichtsbelastung besser zu verteilen, „hat die Durchhängung der Fahrbahn verlangsamt. Aber sie findet derzeit im Millimeterbereich noch statt“, weiß Matthäus.

Die Stadt hat deshalb zwei Planungsbüros mit Untersuchungen zum weiteren Vorgehen beauftragt. Bisher angedachte Lösungen wie Behelfsumfahrungen oder -brücken wurden dabei verworfen – weil sie zu lange dauern, zu viel kosten und dafür zu wenig nachhaltig sind. Auch die Ideen einer Südtangente oder die Tunnellösung für den weiteren Verlauf der Straße Am Strande würden keine schnelle Verbesserung bringen.

Unterbau soll Sperrungen überflüssig machen

„Beide Büros haben auch die eine reine Verstärkung des Mittelfeldes der Brücke abgelehnt“, erklärt der Senator. Stattdessen gibt es nun eine andere Favoriten-Variante: Die Experten raten dazu, eine Unterstützungskonstruktion unter die Brücke zu bauen. Allerdings muss es schnell gehen: Nur, wenn diese Lösung zeitnah geplant und ausgeführt wird, könnte die Zeit gewonnen werden, die es für die Planung und den Bau einer neuen Brücke braucht, heißt es in der Untersuchung.

Das Rostocker Tiefbauamt ist nun damit betraut, die Planung für eine solche Konstruktion auszuschreiben und dann an ein Fachbüro zu vergeben. „In diesem Jahr wird da aber nichts mehr stehen“, blickt Matthäus voraus.

Eine gute Nachricht für die vielen Pendler hat er aber schon jetzt: Die aktuell favorisierte Lösung könnte ohne Auswirkungen auf den Autoverkehr eingebaut werden. Sprich: Eine Sperrung von Rostocks viel befahrenster Brücke wird es nicht geben müssen.

„Wir hatten solche Probleme wie jetzt ja glücklicherweise noch nicht in der Größenordnung. Und es ging immer darum, den Verkehr fließen zu lassen“, sagt er. Ohne Skizzen oder Maße des nötigen neuen Unterbaus zu kennen, denkt der Verkehrssenator aber auch jetzt schon an die Wassersportler: „Wir werden darauf achten, dass eine Querung für jene gesichert wird, die auf der Warnow unterwegs sind.“

Denn noch ist offen, wie lange die Unterkonstruktion stehen bleiben muss. „Ob drei Jahre, fünf oder zehn – unser Ziel ist es, damit die Restlaufzeit der vorhandenen Vorpommernbrücke zu verlängern, um Zeit für die Planung des Neubaus zu bekommen“, sagt Matthäus. Ob der an gleicher Stelle oder versetzt über die Warnow führt – all diese Fragen könnten dann in Ruhe geklärt werden.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Das Schreckgespenst der drohenden Vollsperrung ist damit erstmal vom Tisch“, begrüßt Jan-Hendrik Brinker die gefundene Lösung. „Auch wenn klar ist, dass das dicke Ende noch kommt, können wir durch den erreichten Zeitgewinn selbstbestimmt in die Planung gehen“, so der Vorsitzende des Bauausschusses.

Positiv sei auch, dass die jetzt in Angriff genommene Variante den kleinstmöglichen Eingriff in den fließenden Verkehr bedeute. Denn eines steht für Brinker fest: „Für die Stadt ist es von vitaler Bedeutung, dass auch eine neue Brücke in jeder Richtung zweispurig bleibt. Verkehrserzieherische Maßnahmen halte ich an dieser Stelle für völlig deplatziert – dafür ist diese Brücke zu wichtig“, so der Ausschussvorsitzende.

Falscher Stahlbeton schuld an Absackungen

Die jetzt vorgelegte Studie der beiden Planungsbüros hat aber nicht nur Lösungen für die marode Querung präsentiert. Sondern auch geklärt, warum die Vorpommernbrücke 35 Jahre nach ihrer Eröffnung schon einsturzgefährdet ist – und nicht, wie anderen Brückenbauwerke, etwa 60 bis 80 Jahre hält: „Es liegt vermutlich am Stahlbeton, der damals verwendet wurde und der nicht DIN-gerecht war“, sagt Matthäus. Andere Ursachen könnten nämlich mittlerweile ausgeschlossen werden. Denn bei den aktuellen Untersuchungen wurden auch die Spannglieder kontrolliert, die 1998 nachträglich eingebaut worden sind. „Und deren Werte liegen im Soll“, berichtet der Verkehrssenator.

Von Claudia Labude-Gericke