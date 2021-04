Anklam

„Vineta – Traum ohne Wirklichkeit“ heißt das Stück der diesjährigen Vineta-Festspiele auf der Insel Usedom: Doch während der Titel im vergangenen Jahr traurige Realität wurde – das Spektakel musste pandemiebedingt abgesagt werden –, hoffen die Macher, dass das Stück in diesem Jahr den Weg auf die Bühne findet. Denn während das größte Open-Air-Theater Mecklenburg-Vorpommerns, die Störtebeker-Festspiele auf der Nachbarinsel Rügen, auch die kommende Saison bereits abgesagt hat, hält die Vorpommersche Landesbühne an ihren Spielplänen für die Saison fest.

Vorstellungen mit Abstand und reduzierter Besucherzahl

Vorstellungen mit Abstand und reduzierter Besucherzahl seien bisher an allen fünf Sommer-Standorten geplant, so Intendant Martin Schneider. Dazu gehören neben dem Vineta-Spektakel die Schlossinsel-Festspiele in Wolgast, für die zurzeit ein Stück rund um die Charaktere von Rudi Strahl entwickelt wird, die Produktion „Die Peene brennt“ in Anklam, der Barther Theatergarten, sowie das Theaterzelt Chapeau Rouge in Heringsdorf. Die Vineta-Premiere ist für den 26. Juni geplant.

Wenn alles gut geht, soll das Open-Air-Spektakel bis zum 29. August jeweils vier Mal pro Woche gespielt werden. Auch die unter anderem in der „Blechbüchse“ geplanten Gastspiele mit Stars wie Michael Hatzius und seiner Echse oder Wladimir Kaminer sollen nach Möglichkeit auf die Open-Air-Bühne verlegt werden. Von den insgesamt 1100 Plätzen dort könnten unter Pandemiebedingungen maximal 240 besetzt werden. Karten gebe es frühestens ab Mai. „Wir gehen nicht in die Werbung, bevor wir mehr Sicherheit haben“, räumte Sprecherin Martina Krüger ein.

Vorbereitungen laufen hinter den Kulissen

Dennoch laufen hinter den Kulissen die Vorbereitungen: Bereits vor einem Jahr hatte Gesine Ullmann, Bühnen- und Kostümbildnerin, das Bühnenbild entworfen. In diesem Jahr konnte sie ihr Modell endlich den Mitarbeitern der Theaterwerkstätten in Anklam übergeben, wo es für die große Bühne in Zinnowitz gebaut wird. Dabei schuf Ullmann zusätzliche Auftrittsmöglichkeiten für die Schauspieler, die sich in den vergangenen Jahren oft in großer Zahl auf der Bühne tummelten. „Nun können sie von allen Seiten auf die Bühne kommen, und darauf und dahinter mit Abstand agieren“, so Ullmann. Zudem sei im vergangenen Frühjahr ein neuer Gang oberhalb der Bühne fertiggestellt worden, der für eine weitere Entzerrung der Schauspieler sorgen soll.

Auch das Stück sei noch einmal überarbeitet worden. Der Inhalt stammt wie üblich aus der Feder von Ex-Intendant Wolfgang Bordel: Der Baum Dar hat seinen einstigen übernatürliche Glanz verloren und ist zu einem Nutzbaum geworden. Aus seiner Rinde schaben die Vineter Schönheitsmittel und andere unsinnige Präparate. Ob’s hilft? „Zumindest den Vinetern, die sich selbst als Touristenattraktion inszenieren. Denn die Präparate bringen Geld, das die Stadt dringend braucht“, verrät Ullmann.

Vineta wird zum lebenden Museum

Passend dazu hat sie ihr Bühnenmodell entworfen, das in Weiß und hellen Blautönen gehalten ist. Die Häuserfassaden hat Ullmann mit Sgraffito – einer alten Technik, bei der Schrift in verschiedene Materialien eingeritzt wird – verziert. Zu sehen sind Elemente aus der Geschichte Vinetas, wie der Baum Dar, ein Einhorn oder ein Drache. Denn auch im Stück geht es um die Geschichte Vinetas: Um möglichst viele zahlende Gäste in die Stadt zu locken, wollen die Bürger ein lebendiges Museum eröffnen, das weniger historisch, dafür eher reißerisch ausgerichtet ist.

Doch nicht alle Vineter sind mit dieser Sicht auf ihre Vergangenheit einverstanden. Ob sie ihre Stadt vor dem Untergang bewahren können, ist Sache von Autor und Regisseur Wolfgang Bordel. Mit ihm hat Gesine Ullmann eng zusammengearbeitet. Rund ein halbes Jahr dauerte die Vorbereitung einschließlich der Kostüm-Ideen.

„Vineta – Traum ohne Wirklichkeit“ heißt die aktuelle Produktion der Vorpommerschen Landesbühne. Das Theater hofft, dass sich der Titel nicht bewahrheitet und die Vineta-Festspiele 2021 stattfinden können (hier 2019 „Der Klang des Goldes"). Quelle: Thomas Häntzschel

„Dar, der sprechende Wunderbaum wird in diesem Jahr das letzte Mal dabei sein und auf spektakuläre Weise sein Leben aushauchen“, verrät Ullmann. Das ist auch für die Bühnenbildnerin traurig – schließlich ist er ihr Geschöpf. Vor drei Vineta-Inszenierungen gab sie ihr Debüt als Ausstatterin des Usedomer Open-Air-Spektakels. „Aber seine Zeit ist gekommen. Und wenn etwas Altes geht, kann etwas Neues kommen“, so Ullmann. Ideen habe sie schon eine Menge.

Gesangsaufnahmen im Anklamer Studio

Auch im Anklamer Tonstudio wird gearbeitet: Dort fanden in den vergangenen Wochen Gesangsaufnahmen mit den Komponisten der Vineta-Musik statt. Zwölf Lieder wird es geben – drei davon hat der Rostocker Golo Schmiedt geschrieben. Zum Komponistenteam gehören außerdem sein Vater Wolfgang Schmiedt, Sängerin Susi Koch und der Zinnowitzer Schauspielschüler Ole Riebesell.

An der Vorpommerschen Landesbühne laufen trotz Corona die Vorbereitungen für Vineta: Der Rostocker Komponist Golo Schmiedt (li.) nimmt mit Tonmeister Bernhard Flesch (re.) die Musik für das Open-Air-Spektakel auf. Hinter der Scheibe singt Schauspieler Erwin Bröderbauer seinen Text ein. Quelle: Martina Krüger

Die musikalische Bandbreite ist vielfältig und reicht von Balladen bis zu Rocksongs. „Und ich habe mich in diesem Jahr mal an einem Rap-Stück versucht und bin gespannt, wie das ankommt“, erzählt Golo Schmiedt. „Eine besondere Herausforderung sind die Balladen, weil sie Emotionen erzeugen sollen, aber trotzdem nicht zu kitschig klingen dürfen.“ Die Lieder werden vor Probenbeginn von den Schauspielern eingesungen. „Das ist in diesem Jahr besonders aufwendig, weil nur wenige Personen gleichzeitig im Tonstudio anwesend sein dürfen“, so Krüger. Texte und Noten bekommen die Schauspieler via Internet. Gemeinsame musikalische Vorproben fallen in diesem Jahr weg.

„Wir hoffen, dass der Traum in diesem Jahr Wirklichkeit wird“

Für Schauspieler Erwin Bröderbauer, der 2021 wieder Konsul Warin gibt, kein großes Problem. Der gebürtige Salzburger ist nicht nur Opern-Fan, sondern auch selbst ein musikalisches Talent. Zwei Lieder singt er in diesem Jahr bei den Vineta-Festspielen. Für den perfekten Klang mischt Tonmeister Bernhard Flesch zum Schluss alles zusammen.

Ob und unter welchen Umständen in dieser Saison tatsächlich gespielt werden darf, beispielsweise ob die Zuschauer vor dem Eintritt einen negativen Test vorlegen müssen, sei noch offen, so Krüger. „Trotzdem hoffen wir, dass der Traum in diesem Jahr endlich Wirklichkeit wird.“

