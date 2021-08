Vorpommersche Landesbühne beurlaubt Intendant Martin Schneider

Anklam

Personeller Wechsel an der Vorpommerschen Landesbühne in Anklam: Martin Schneider ist nicht länger Intendant und Geschäftsführer, wie Sprecherin Martina Krüger am Donnerstag mitteilte. Der Trägerverein des Theaters, die Vorpommersche Kulturfabrik, habe in ihrer Sitzung am Mittwoch eine neue zukunftsorientierte Leitungsstruktur, bestehend aus zwei Geschäftsführern und zwei weiteren Mitgliedern in der Theaterleitung, beschlossen.

Schneiders Vertrag läuft erst 2022 aus

An die Stelle von Schneider treten demnach Anna Engel als geschäftsführende Dramaturgin und Andreas Flick als kaufmännischer Geschäftsführer. Zur Leitung gehören außerdem Oliver Trautwein und Hans-Jürgen Engel. Weil der Vertrag von Martin Schneider erst am 31. August 2022 fristgemäß ausläuft, habe man Schneider ab sofort beurlaubt. „Das hat nichts mit seiner Leistung oder seiner Person zu tun, wir wollen lediglich einen reibungslosen Übergang ermöglichen“, sagte Andreas Brüsch, stellvertretender Vorsitzender der Vorpommerschen Kulturfabrik.

„Wir haben lange überlegt und uns die Entscheidung nicht leicht gemacht“, so Brüsch. Künftig solle die Leitung auf mehrere Schultern verteilt und junge Menschen eingebunden werden. „Dabei orientieren wir uns an der Struktur anderer Theater im deutschsprachigen Raum.“ Am 1. Mai 2019 hatte Schneider die Intendanz an der Vorpommerschen Landesbühne übernommen und damit Wolfgang Bordel abgelöst, der das Amt zuvor 36 Jahre innehatte.

Unterschriftenaktion „Pro Martin Schneider“

An der Vorpommerschen Landesbühne ist die Stimmung nach der Beurlaubung von Schneider gedrückt: „Er hat sich für die Kollegen und das Theater stark gemacht und war eigentlich nur mit der Arbeit beschäftigt“, sagte eine Angestellte gegenüber der OZ. „Martin hat viel Neues angepackt, neue Konzepte erstellt und viele Leute damit begeistert.“ Mit einer Unterschriftenaktion „Pro Martin Schneider“ hatten sich Theatermitarbeiter für ihren Intendanten starkgemacht. Allerdings sei nicht jeder mit seinem Führungsstil einverstanden gewesen.

Gerüchten zufolge soll es zwischen dem ehemaligen Intendanten Wolfgang Bordel, der auch Vorsitzender der Vorpommerschen Kulturfabrik ist, und seinem Nachfolger Schneider unterschiedliche Auffassungen über die Ausrichtung des Theaters gegeben haben. Im Theater wollte man sich zu den Hintergründen nicht äußern.

„Ich freue mich über die Unterschriftenaktion und weiß, dass die Abstimmung gestern für meine Beurlaubung mit einer Stimme Mehrheit sehr knapp war“, sagt der scheidende Intendant selbst. Mehr wolle er zunächst nicht dazu sagen. Die Vorpommersche Landesbühne richtet unter anderem die Vineta-Festspiele auf Usedom aus.

