Anklam

„Wie erkenne ich den richtigen Weg zum Glück?“, fragt sich Mukrah, die von allen nur „kleine Muck“ genannt wird. Nach dem Tod des Vaters macht sie sich auf die Suche und trifft dabei auf viele interessante Figuren. Der Stoff von Wilhelm Hauff, der an der Vorpommerschen Landesbühne in einer Bearbeitung von Tatjana Rese zurzeit von dem Salzburger Regisseur Markus Steinwender auf die Bühne gebracht wird, wirft Fragen auf, die auch heute viele Menschen interessieren dürften. Zugleich wird mit dem Stück die Märchensaison an der Vorpommerschen Landesbühne eingeläutet: Insgesamt 58 Positionen für Kinder stehen bis Ende Dezember auf dem Spielplan. Doch die für den 21. November geplante Premiere musste coronabedingt erst mal auf Eis gelegt werden. Nun hoffen die Theatermacher in Anklam auf den Dezember.

„Es ist mutig, jetzt ein Stück für Kinder zu inszenieren“

„Viele haben gesagt, es ist schon mutig, jetzt ein Stück für Kinder zu inszenieren“, sagt Regisseur Markus Steinwender und lacht. Doch den 49-Jährigen schreckte das nicht ab. Er ist froh, dass er nach Mecklenburg-Vorpommern gekommen ist: „Es ist eine tolle Gegend und es macht Spaß, mit den Kollegen am Haus zu arbeiten“, sagt er. Und das, obwohl eine Produktion in Corona-Zeiten einige Schwierigkeiten mit sich bringt: „Als ich aus Niederbayern hergekommen bin, ging es für mich erst mal in Quarantäne, weil ich aus einem Risikogebiet kam“, verrät er. Auch das Stück musste an die derzeitige Situation angepasst werden. „Es sollte coronatauglich sein. Aber so, dass man es nicht merkt, wenn man es zu einem späteren Zeitpunkt spielt“, sagt Steinwender.

Anzeige

Dafür sorgt unter anderem eine kleine Besetzung von fünf Schauspielern, die in verschiedene Rollen schlüpfen und auf der Bühne ausreichend Abstand halten können. „Gleichzeitig haben wir versucht, Schwerpunkte in der Musik zu setzen“, sagt der Regisseur. Alle Musikstücke werden am linken Bühnenrand live von Schauspieler Ole Riebesell auf der Gitarre gespielt und zum Teil auch gesungen. Am rechten Bühnenrand sitzt Bildmacherin Irma Trommer, die mal als singender Mond, mal als Sandbildnerin live auf die Bühne projiziert wird. „Da das Stück in der Wüste spielt, war es unsere Idee, auf der Bühne etwas von der Sandästhetik aufzunehmen“, sagt Steinwender. Auch die Anordnung auf der Bühne hat er bewusst gewählt: „Ich mag es, wenn ein Stück ein gewisses Ausmaß an Wimmelbild ist. Dann kann man sich verschiedene Ausschnitte anschauen – den Musiker, die Sandmalerin oder auch die Schauspieler.“

Aufbrechen gängiger Rollenklischees

Den Stoff des Kunstmärchens setzt Steinwender auf seine eigene Weise um und bricht dabei gängige Rollenklischees auf: Der kleine Muck wird zur Frau (dargestellt von Karen Kanke), die sich in einer Männerwelt durchsetzt. „Sie sollte etwas Kindliches haben, aber nicht kindisch wirken“, sagt Steinwender. Die Katzenfrau Ahavzi, die Muck auf der Suche nach dem Glück kennenlernt, wird hingegen von einem Mann ( Sebastian Vetter) verkörpert und als schrille, schillernde Figur in Szene gesetzt. Ihre Texte unterlegt Steinwender mit moderner Popmusik wie Nirwanas „Smells like Teen Spirit“ oder Schlagerhymnen wie „Marmor, Stein und Eisen bricht“ von Drafi Deutscher.

Zur Galerie Insgesamt stehen vier Kinderstücke auf dem Programm

„Es ist eine moderne Ästhetik, die zugleich an die Thematik des Stückes anknüpft“, sagt Steinwender. Exotisch seien lediglich die Kostüme, ansonsten habe er bewusst auf orientalische Elemente verzichtet, sagt der Regisseur. „Es ist kein 1001-Nacht-Märchen. Trotzdem war es mir wichtig, eine gewisse Ästhetik einzubringen. Aber die geht mehr in Richtung Märchenland, statt in Richtung eines falschen Orients, den es so nicht gibt.“ So sei beispielsweise der Mond auf der Leinwand von dem Science-Fiction-Film „Die Reise zum Mond“ von 1902 inspiriert.

Bei der mal schrillen, mal rührenden und dann wieder lustigen Suche nach dem Glück erlebt die kleine Muck viele Abenteuer und trifft unter anderem auf eine Katze ( Sebastian Hildebrand), die ihr treu zur Seite steht und einen Sultan – dem reichsten und vielleicht glücklichsten Mann der Umgebung. Ob sie ihr Glück findet, wird vorerst nicht verraten.

Neben dem „Kleinen Muck“ stehen ab Dezember drei weitere Kinderstücke auf dem Spielplan: „Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt“, das Märchen „Hase und Igel“ und die Komödie „Die Weihnachtsgans Auguste“. „Wir hoffen natürlich auf den Dezember. Der Spielplan ist fertig und sobald wir dürfen, geht es wieder los“, sagt Sprecherin Martina Krüger. Bisher gebe es für die Kinderstücke im Dezember bereits mehr als 3500 Anmeldungen von Kindergärten und Schulen. „Abgesehen von der Weihnachtsgans Auguste sind unsere Kinderstücke aber auch nicht zeitgebunden und werden die gesamte Spielzeit über gespielt“, verspricht Krüger. Auch für Erwachsene stehen im Dezember mit dem Lustspiel „Das Gespenst von Quilow“ im Theater Anklam und der Komödie „Sag’s nicht Mama“ auf der Barther Boddenbühne zwei Premieren zu Silvester an.

Lesen Sie auch

Von Stefanie Büssing