​Vorpommersche Landesbühne sagt Konzerte ab

Anklam

Die Vorpommersche Landesbühne hat angesichts absehbarer Verschärfungen der Corona-Regeln Konzerte abgesagt. Der für Ende November geplante Auftritt des Anklamer Knabenchors im Anklamer Theater sowie das Chorsingen auf der Vineta-Bühne in Zinnowitz auf Usedom fielen aus, hieß es am Mittwoch in einer Pressemitteilung.

Alle Theatervorstellungen bis Mitte Dezember liefen unter 2G-plus-Regeln - also Zutritt nur für Geimpfte und Genesene und mit aktuell negativem Corona-Test. Ausnahmen gelten etwa für Kinder und Menschen, die sich nicht impfen lassen können.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Besonders hart treffe die Vorpommersche Landesbühne die Reduzierung der zugelassenen Auslastung bei der Sitzplatzkapazität gemäß Corona-Landesverordnung, sagte eine Sprecherin.

Von RND/dpa