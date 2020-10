Vorübergehend nicht erreichbar: OZ und Ostseewelle testen Corona-Hotlines in MV

Rostock

Warteschleife, Mailbox oder erst gar kein Durchkommen: Die Corona-Hotline der Landesregierung in MV ist überlastet. Angesichts der steigenden Corona-Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern und ständig geänderten Regelungen bezüglich Risikogebieten ist die Verunsicherung groß. Wer muss sich nun nach der Rückkehr von einer Reise in Quarantäne begeben, wer nicht? Um die Fragen der Bürger zu klären, wurden von den Landkreisen und der Landesregierung Telefon-Hotlines geschaltet. Die OSTSEE-ZEITUNG hat in Kooperation mit Ostseewelle HIT-RADIO Mecklenburg-Vorpommern den Test gemacht: Wie schnell bekommt man jemanden ans Telefon und werden die Fragen kompetent beantwortet?

Bei der allgemeinen Hotline des Landes MV gibt es verschiedene Themenbereiche, zu denen man Fragen stellen kann. Wir haben mehrere Fragen zu verschiedenen Aspekten vorbereitet, doch das Ergebnis ist ernüchternd. Von insgesamt 40 Anrufversuchen kamen wir nur sechs Mal mit Mitarbeitern ins Gespräch.

„Rufen Sie später noch mal an“

Die Tonbandansage „Zurzeit sind alle Mitarbeiter im Gespräch, bitte rufen Sie später noch einmal an“ hören wir oft. Die Ansage kommt bei den Durchwahlen zu den Themen„Elternentschädigung durch Arbeitgeber“, „Kindertagesförderung“ und „Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei“ oder „Pflege“. Anstatt in eine Warteschlange zu gelangen, ist der Anruf sofort beendet. Nur mit Glück hat man eine freie Leitung. Die Suche nach Antworten entwickelt sich zu einem Glücksspiel.

Das sind die Corona-Hotlines in MV Das zentrale Bürgertelefon für Fragen rund um die Corona-Krise erreicht man unter der Nummer 0385/58811311. Nach dem Wählen der Nummer muss man sich für den Bereich entscheiden, in dem die Frage am besten passt. Zur Auswahl stehen die Themengebiete Unterstützung für Wirtschaft, Gesundheit, Pflege, Schule, Kindertagesförderung, Entschädigung durch Arbeitgeber, Justizvollzug und Justiz sowie Tourismus und Beherbergung. Die einzelnen Landkreise kann man durch die Gesundheitsämter erreichen. Die Landkreise Vorpommern-Greifswald oder Nordwestmecklenburg beispielsweise haben noch eigene Bürgerhotlines.

Dann haben wir tatsächlich Glück. Im Bereich Gesundheit nimmt beim sechsten Versuch eine Frau den Telefonhörer ab. Sie gibt kompetent Auskunft darüber, wie man sich im Falle einer Quarantäneanordnung verhalten soll und sich das Gesundheitsamt wegen eines Corona-Testes melden würde. Sie wirkt beruhigend auf Anrufer ein und gibt noch weitere Ansprechpartner aus dem Landkreis an. Ein Kritikpunkt für diesen wichtigen Themenbereich jedoch: Die Geschäftszeiten sind allerdings begrenzt, nur von 9 bis 12 Uhr.

Falsche Auskunft über Risikogebiete und Quarantäne

Überraschend verläuft der Anruf bei der Schul-Hotline. Dort geht nur die Mailbox einer Handynummer ran. Dazu die Ansage: „Die Mailbox ist voll und kann keine weiteren Nachrichten entgegennehmen.“ Anruf beendet. Fragen ungeklärt.

Die Hotline zum Tourismusbereich funktioniert hingegen gut. Bei drei von vier Malen erreichen wir jemanden, trotz Warteschleife. Minütlich wird darüber informiert, wie viele Anrufer noch vor einem liegen und die Ansage, dass man Kataloge und Reisen auch online bestellen könne. Zwar werden wir in dieser Hotline beraten, doch die Auskunft ist nicht immer auf dem neuesten Stand. Reisende, die ihre Kernfamilie im Risikogebiet besuchen, müssen nach der Rückkehr nicht in Quarantäne. Ob das stimme, kann eine Mitarbeiterin nicht beantworten. Bei einem nächsten Anruf stelle ich die Frage, wie die Lage in Bremerhaven sei, und ob ich nach einem Besuch des fiktiven Bruders in Quarantäne müsse, sollte die Stadt Risikogebiet werden. Hier heißt es, dass Bremerhaven noch kein Risikogebiet sei, ich aber definitiv in Quarantäne müsse, wenn es so kommen sollte.

Landkreise haben auch Hotlines geschaltet

Bei den Bürgertelefonen der Landkreise gibt es eine andere Information. Der Überseehafen von Bremerhaven ist als Risikogebiet eingestuft, weil dieser offiziell zur Stadt Bremen gehört. Mir wird geraten, mich dort am besten nicht aufzuhalten, ansonsten würde meinem Reiseplan nichts im Wege stehen. Da ein Bruder zur Kernfamilie gehört, müsse ich auch anschließend nicht in Quarantäne, hieß es aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald. Bei der Hotline von Vorpommern-Rügen gibt es kein Durchkommen, nach sieben Minuten in der Warteschleife lege ich auf. Für die Hotline aus Nordwestmecklenburg bin ich zu spät dran, Sprechzeit ist nur zwischen 9 und 12 Uhr. Der Landkreis Rostock hat sein Bürgertelefon bereits eingestellt, informiert Pressesprecher Michael Fengler. Dafür hätte der Landkreis das Service-Telefon des Gesundheitsamtes verstärkt besetzt.

Fazit: Es ist mühsam, bei akuten Fragen jemanden an den Bürgertelefonen zu erreichen. Oft scheitert es bereits nach der Auswahl des Themengebietes, manchmal hängt man lange in den Warteschleifen. Viele Bürger sind aber verunsichert und wollen wichtige Fragen geklärt haben. Hier gibt es definitiv Verbesserungsbedarf. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) kündigte vor einigen Tagen an, dass wieder das Bürgertelefon im Innenministerium hochgefahren werden soll. Eine Stellungnahme aus dem Innenministerium zu unseren Erfahrungen mit der Corona-Hotline gab es am Donnerstag jedoch nicht. Die Anfrage sei zu kurzfristig, hieß es.

Von Stefanie Ploch