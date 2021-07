Vorwürfe gegen Flughafen Rostock-Laage: Wurden Mitarbeiter dort gemobbt?

Laage

Kaum Flugzeuge, dafür aber viel dicke Luft am Flughafen Rostock-Laage. Der seit mehr als einem Jahr angekündigte Stellenabbau am kommunalen Airport läuft alles andere als geräuschlos ab. Entlassene Mitarbeiter und die Gewerkschaft Verdi werfen der Geschäftsleitung Mobbing vor. Geschäftsführerin Dörthe Hausmann soll Betriebsräte bei ihrer Arbeit behindert haben, was die Flughafenchefin als falsch zurückweist.

Rückblende: Vorigen September kündigte die Betreibergesellschaft wegen schlechter Geschäftszahlen einen größeren Stellenabbau an. Grundlage war ein Beschluss der Gesellschafter, Hansestadt und Landkreis Rostock sowie Stadt Laage. „Mindestens jeder Zehnte“ von knapp 170 Mitarbeitenden müsse gehen, hieß es. Der Flughafen war – wie alle Airports weltweit – massiv vom Stillstand durch die Corona-Krise betroffen, bekam als kleiner Regionalflughafen aber keine Covid-Hilfen vom Bund.

Betriebsrätin gekündigt

Wie aus einer Parlamentarischen Anfrage der Linken im Landtag hervorgeht, gingen seit 2020 insgesamt 23 Arbeitsrechtsklagen gegen die Flughafen GmbH ein. Eine davon stammt von einer 57-jährigen früheren Check-In-Mitarbeiterin, deren gesamte Abteilung aufgelöst wurde. Sie spricht von Mobbing. „Es ist hanebüchen, was hier passiert“, sagt sie.

Sie sollte gehen, ohne dass ihr besonderer Kündigungsschutz als Betriebsratsmitglied berücksichtigt worden sei. Das Unternehmen habe im laufenden Rechtsstreit Fakten geschaffen. Ein Betretungsverbot für den Flughafen wurde ausgesprochen und ihre E-Mail-Adresse gesperrt, sodass sie ihre Betriebsratstätigkeit nicht mehr habe ausüben können. Schlüssel und Dienstkleidung musste sie abgeben.

Gesellschafter sollen eingreifen

Verdi-Bezirksgeschäftsführer Detlev Follak berichtet von Fällen, bei denen die Leistung von Beschäftigten grob herabgesetzt worden sei, um ihnen kündigen zu können. So etwas habe er noch nie erlebt, sagt der Gewerkschafter. Verantwortlich sei Flughafenchefin Dörthe Hausmann. „Die Geschäftsführerin erkennt grundlegende Arbeitnehmerrechte nicht an“, sagt Follak. Er fordert die kommunalen Gesellschafter zum Eingreifen auf.

Die gekündigte Betriebsrätin ist nach juristischem Hin und Her noch im Unternehmen, nach zwei Herzinfarkten aber seit Längerem krank. Der Streit mit der Firma habe sie psychisch und körperlich kaputt gemacht, sagt sie. Ihr sei angeboten worden, im Sicherheitsbereich zu arbeiten. Dafür sollte sie zu einem fünfwöchigen Sicherheitslehrgang nach Berlin, obwohl sie krankgeschrieben sei. Die Mitarbeiterin fordert eine angemessene Abfindung nach mehr als 20 Jahren im Betrieb. Angeboten worden seien ihr 1000 Euro, was sie ablehnte.

Kaum Spielraum für Abfindungen

Laut Geschäftsführerin Hausmann lässt die finanzielle Lage des Unternehmens Abfindungen in der Höhe, wie sie Gewerkschaftsanwälte fordern würden, nicht zu. Bisher konnte der Flughafen „in der Mehrzahl der Fälle maßgeschneiderte Einzellösungen im Rahmen von Vergleichen mit den Mitarbeitern finden“, teilt die Managerin mit. Wie aus der Parlamentarischen Anfrage hervorgeht, arbeiten im Unternehmen noch 136 Beschäftige, das sind 18 weniger als 2020. Die Hälfte der Mitarbeiter ist geringfügig beschäftigt. Zurzeit arbeiten einige von ihnen für das Impfzentrum im Flughafen.

Dass Entlassene in der Begründung ihrer Kündigungen herabgesetzt worden seien, sei ihr nicht bekannt und es „entspricht nicht unserer Unternehmenskultur“. Der Flughafen bestätigt, dass gekündigte Mitarbeiter aufgrund von Sicherheitsvorschriften den Sicherheitsbereich nicht mehr betreten dürften. Öffentliche Bereiche blieben jedoch zugänglich. Das gelte auch für Betriebsräte. Wege eines laufenden Rechtsstreit könne sie zu dem Einzelfall keine weiteren Angaben machen, so Hausmann.

„Viele zufriedene Mitarbeiter“

Den Vorwurf, Arbeitnehmerrechte zu missachten, weist die Flughafenchefin ebenfalls zurück. Sie sei „dem deutschen Recht verpflichtet“. Es gebe „viele zufriedene Mitarbeiter im Unternehmen“. Als Geschäftsführerin müsse sie aber auch „unangenehme Entscheidungen wie Personalabbau“ durchsetzen.

Für die Gesellschafter antwortet die Rostocker Versorgungs- und Verkehrsholding (RVV) auf Fragen zu den Mobbingvorwürfen. In Gesprächen mit der Geschäftsleitung und dem Betriebsrat hätten die Gesellschafter „ausgleichende Prozesse angestoßen“, deren Ergebnisse man abwarten wolle. Außerdem sei die „Umsetzung von Strukturanpassungen“ beim Flughafen Aufgabe der „operativen Geschäftsführung, in die durch die Gesellschafter nicht eingegriffen werden kann“.

Flughafen lebt vom Steuerzahler

Das Unternehmen hängt am Tropf des Steuerzahlers: Die kommunalen Gesellschafter überweisen jährlich insgesamt 1,8 Millionen Euro. Im Corona-Jahr 2020 stockten sie ihren Zuschuss, um eine Insolvenz zu verhindern, um 550 000 Euro auf. Dazu steuerte das Land vergangenes Jahr 1,75 Millionen so wie zusätzliche 1,1 Millionen für Investitionen bei. Für 2021 hat der Flughafen bereits zusätzlich 200 000 Euro angefordert.

Den Vertrag von Geschäftsführerin Hausmann haben die Gesellschafter erst kürzlich verlängert, 2019 betrug ihr Jahressalär laut Pflichtveröffentlichung im Bundesanzeiger 145 000 Euro brutto.

Der aktuelle Flugplan ist nach der Absage zahlreicher Ferienflüge des Anbieters „Green Airlines“ Mitte Juli recht übersichtlich. Zurzeit startet sonnabends ein zweimotoriger Turboprop-Flieger nach Luxemburg. Dazu gibt es einen wöchentlichen Ferienflieger ins türkische Antalya, im August bis zu zweimal pro Woche. Ansonsten zeigt die Tafel viele Flüge an, die erst im Oktober und November starten.

Von Gerald Kleine Wördemann