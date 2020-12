Schwerin

Die Spitze des Schweriner Innenministeriums habe nichts von Informationen gewusst, die das Landesverfassungsschutzamt 2017 zu möglichen Kontakten des islamistischen Terroristen Anis Amri hatte. Das erklärte der neue Innenminister Torsten Renz ( CDU) am Mittwoch im Schweriner Landtag und entlastete damit seinen Amtsvorgänger Lorenz Caffier (beide CDU).

Amris Terroranschlag im Dezember 2016 in Berlin kostete zwölf Menschen das Leben. Der Verfassungsschutz MV steht im Verdacht, später bekanntgewordene Informationen zu möglichen Unterstützern nicht an den Bundesverfassungsschutz weitergegeben zu haben.

V-Mann soll Amris Kontakte in Berlin gemeldet haben

Die AfD im Landtag forderte Informationen von Renz, was und wann die Sicherheitsbehörden in MV über Amris Umfeld wussten, ob „geschlampt oder Informationen bewusst zurückgehalten“ worden seien, so Nikolaus Kramer. Ein V-Mann soll 2017 Informationen über Kontakte Amris in Berlin geliefert haben, der Verfassungsschutz MV dies aber nicht andere Sicherheitsbehörden weitergereicht haben. Dazu soll Innenstaatssekretär Thomas Lenz ( CDU) am Donnerstag im Untersuchungsausschuss des Bundestags aussagen.

Dort gehöre das Thema auch hin, so Renz, der Landtag sei dagegen „nicht zuständig“. Renz warnte vor „Vorverurteilungen ohne Kenntnis der Sachlage“. Er versicherte: „Die Vorwürfe, dass der Anschlag hätte verhindert werden können, betreffen die Sicherheitsbehörden in MV in keiner Weise.“ Der Name Amri habe vor dem Anschlag „keine Rolle“ gespielt. Es habe Informationen eines V-Mannes gegeben, die aber „nicht verifiziert werden konnten“. Daher habe der Verfassungsschutz der eigenen Quelle nicht geglaubt.

Von Frank Pubantz