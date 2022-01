Schwerin/Rostock

Lässt die Landesregierung mit ihren strengen Corona-Regeln die Profisportvereine in MV ausbluten? Sportministerin Stefani Drese (SPD) reagiert auf die Vorwürfe, die Robert Marien, Vorstandschef des Fußballzweitligisten Hansa Rostock, in der OZ erhoben hat.

Marien hatte eine Öffnung des Stadions für Zuschauer gefordert, da Geisterspiele den Verein viel Geld kosten. In anderen Bundesländern gehe das ja auch. Marien kündigte rechtliche Schritte an.

„Ich kann die Enttäuschung des FC Hansa über Geisterspiele sehr gut verstehen“, reagiert Drese. „Niemand spielt gern vor leeren Rängen.“ Allerdings befinde sich das Land mitten in der Omikron-Welle der Corina-Pandemie. „Kontaktbeschränkungen in allen Bereichen sind notwendig“, erklärt die Ministerin. Das regele die Corona-Ampel der Regierung. Da die Hansestadt Rostock nach wie vor in der höchsten Stufe Rot liege, müssten Sportveranstaltungen ohne Zuschauer stattfinden. „Kommt Rostock in die Stufe Gelb, sind bis zu 14 500 Zuschauer möglich“, so Drese.

Die Ministerin sichert zu, dass Regelungen der Corona-Verordnung ständig neu überprüft würden. „Und ich bin in diesen Wochen dabei, alle unsere Spitzenvereine zu besuchen und Lösungen und Hilfsmaßnahmen zu besprechen.“

Von Frank Pubantz