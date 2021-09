Vorwürfe wegen Fahrerflucht gegen Rostocks Vize-OB: Jetzt heißt es Klarschiff machen!

Rostock

Vor Gericht sind alle gleich – ob Verkäuferin oder Senator. Und auch ein relativ prominenter Politiker hat das Recht, sich zu verteidigen – und er hat Zeugnisverweigerungsrecht, zum Beispiel, wenn sich Vorwürfe gegen Verwandte richten könnten.

Auch kann er gern behaupten, sich nicht erinnern zu können. Wenn er aber als Senator für Ordnung einer Kommune dafür zuständig ist, eben diese innere Ordnung zu gewährleisten, sollte sich Chris Müller-von Wrycz Rekowski sehr gut überlegen, wie er agiert.

Fahrerflucht ist keine Lappalie

Sein auf ihn zugelassenes Auto wurde als Unfallfahrzeug identifiziert, er wurde am Unfallort gesehen. Es ist richtig, was sein Anwalt sagt, dass ein Blechschaden eine Lappalie ist. In dem Moment, in dem sich Halter und Fahrzeugführer – ob identisch oder zwei Personen – vom Unfallort entfernen, ist es aber eben keine Lappalie mehr, sondern Fahrerflucht.

Sich als Ordnungssenator dann hinter einer Berliner Promikanzlei zu verstecken und auf drei Affen zu machen, geht so nicht. Ich sag nix, ich sah nix, ich hörte nix – mag als Strategie vor Gericht erfolgreich sein. Mit diesem Vorgehen disqualifiziert sich Chris Müller-von Wrycz Rekowski jedoch für das Amt des Ordnungssenators und Vize-Oberbürgermeisters von Rostock.

Man kann von einem Senator erwarten, dass er den Schaden, den sein Auto nachweislich verursacht hat, innerhalb eines Jahres reguliert, und dass er zur Aufklärung beiträgt.

Von Michael Meyer