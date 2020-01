Wismar/Berlin

Die CDU-Bundestagsabgeordnete Karin Strenz (52) sieht sich dem Vorwurf der Bestechlichkeit ausgesetzt. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main bestätigte am Donnerstag Ermittlungen im Rahmen der Aserbaidschan-Affäre gegen die CDU-Frau.

Dabei seien auch Büros in MV durchsucht worden. In Wismar krempelte die Polizei am Mittag auch das Wahlkreisbüro von Strenz um. Offenbar handelte es sich um Beamte der Bundespolizei.

Strenz rechtfertigte Zahlungen als Beratertätigkeit

Die Staatsanwaltschaft bestätigt Ermittlungen gegen drei Personen, zwei Männer eine Frau. Es gehe insgesamt um vier Millionen Euro, die zwischen 2008 und 2016 „über britische Briefkastenfirmen mit baltischen Konten“ geflossen sein sollen, erklärt Oberstaatsanwältin Nadja Niesen.

Polizeiliche Ermittlungen liefen am Donnerstag zur Mittagszeit im Wahlkreisbüro der CDU-Bundestagsabgeordneten Karin Strenz in der Schüttingstraße 7 in der Wismarer Altstadt. Quelle: Heiko Hoffmann

Der Fall wurde bereits 2017 publik. Strenz wird vorgeworfen, mindestens 20000 Euro für positive Berichterstattung über den autokratischen Staat Aserbaidschan angenommen zu haben. Das Geld soll über Umwege Geld aus dem Kaukasusstaat geflossen sein. Im Gegenzug soll Strenz unter anderem als Wahlbeobachterin für den Europarat in der Hauptstadt Baku nicht so genau hingeschaut haben beziehungsweise positive Berichte abgeliefert haben. Ein später veröffentlichter Bericht kam zu dem Schluss, dass Strenz mehrfach gegen die Regeln der Parlamentarischen Versammlung des Europarats (PACE) verstoßen habe.

Geld sei geflossen, räumte Strenz ein, 22491 Euro – über die Firma Line-M-Trade des früheren CSU-Abgeordneten Eduard Lintner, den die Ermittler nun offenbar auch im Visier haben. Allerdings habe sie dieses Geld für Beratertätigkeit erhalten, sagte Strenz früher.

Bericht hat CDU-Frau schon vorher belastet

Strenz hingegen wies Vorwürfe der Korruption strikt zurück. Sie sah auch nach der Veröffentlichung eines Expertenberichts zur „Aserbaidschan-Affäre“ im Europarat keinen Grund, ihr Mandat im Bundestag aufzugeben. Darin hieß es etwa, Strenz habe die „besonderen Beziehungen“ von Lobbyist Lintner zu Aserbaidschan nicht übersehen können. Daraus ergebe sich ein Interessenkonflikt, den Strenz hätte angeben müssen.

Sie selbst bestritt aber, von den Kaukasus-Verbindungen gewusst zu haben. Bei der Wahlbeobachtung selbst soll Strenz Zeugen zufolge am Wahltag im Jahr 2015 plötzlich verschwunden sein. Statt sich in Wahllokalen umzuschauen, sei sie mit vollen Einkaufstüten und Champagner gesehen worden.

Staatsanwaltschaft : Geld floss über Briefkastenfirmen

Nun hat der Fall juristische Konsequenzen. Es bestehe der Verdacht, dass ein Verdächtiger die anderen „bestochen“ habe, so Oberstaatsanwältin Niesen. „Den Ermittlungen zufolge flossen allein rund 500000 Euro über den Beschuldigten an Gesellschaften und Vereine von belgischen und aserbaidschanischen Mitgliedern der PACE.“

Der Bundestag hatte am Donnerstagvormittag die Immunität von Karin Strenz aufgehoben und damit den Weg für Polizei-Durchsuchungen freigemacht. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt/Main hat als Schwerpunkt ihrer Ermittlungen Wirtschaftskriminalität.

Von Frank Pubantz